El influencer Yeferson Cossio y la modelo Carolina Gómez deslumbraron en las redes sociales con las fotos de su último viaje a la isla de Providencia en el mar Caribe.



La pareja que oficializó su relación a principios de este año, le mostró a sus seguidores a través de Instagram, los maravillosos lugares que visitaron durante su estadía en el paradisíaco territorio colombiano.

En la cuenta del paisa que ya acumula más de 10 millones de adeptos, se pueden ver los recuerdos de la travesía que realizó con su novia y demás compañeros que pertenecen a su equipo de trabajo.



Entre lanchas, buceo y subidas a la montaña más alta de la isla, los antioqueños disfrutaron de los sitios más emblemáticos de la región. Al menos eso mostró Cossio, con una foto desde una cumbre, vestido con una pantaloneta y con los brazos abiertos, mientras le daba la espalda al mar.



"A 40 metros de profundidad, con tiburones en el océano y también en la cima de su pico más alto, Providencia fue muy divertido, señaló el creador de contenido en la descripción de su publicación.

Sin embargo, lo más alucinante de su estadía son los videos que compartió de las maravillas que vio, cuando hacía inmersión en el océano. Arrecifes, pescados de colores, manta rayas, y hasta anguilas eléctricas fueron algunas de las especies marinas a las que el paisa grabó con su cámara Reflex de buceo.



No obstante, parece que uno de sus momentos favoritos durante el viaje, fue el efímero encuentro que tuvo con dos tiburones nodriza - comunes en la zona- y que no desaprovechó para grabarlos.

De igual manera, la modelo Carolina Gómez también le hizo saber a sus seguidores que se encontraba en el islote con un 'reel' de fotografías en vestido de baño dentro del agua que no pasó desapercibida.



Además, Gómez dejó en claro que su relación va 'viento en popa' al publicar un post con Cossio donde se están besando en medio del mar. Post que recibió varios halagos, luego de que su noviazgo fuese criticado por los seguidores del paisa, tras terminar la relación de 10 años que tuvo con la influencer, Jen Muriel.



"Hermosos y ella es preciosa todas las mujeres somos bellas, no se por qué critican tanto", "Se ven lindos, no entiendo en que les afecta a los demás"y "Sufran ardidos, ellos disfrutan",fueron algunos de los comentarios de seguidores que apoyan a la pareja.

