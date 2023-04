Yeferson Cossio es uno de los influencers más conocidos del país gracias a sus videos cómicos y bromas pesadas que lo ayudaron a posicionarse en lo alto de la industria de la creación de contenido. Por tal motivo, ha acumulado una audiencia que supera los 30 millones de seguidores en todas sus plataformas digitales, siendo una de las personalidades de internet con uno de los mayores flujos de rating.



Como es habitual, el antioqueño comparte algunos de los aspectos de su vida amorosa, familiar y personal en sus redes sociales, donde realiza constantes dinámicas para poder hablar con sus fanáticos. De hecho, hasta hace algunas semanas se conoció que está entablando una relación amorosa con Carolina Gómez, modelo y también creadora digital.



Un hecho que causó revuelo en las plataformas digitales, pues es el primer amorío oficial que se le conoce desde que culminó su noviazgo con Jen Muriel tras casi 10 años de unión. No obstante, se le vinculó con Aida Victoria Merlano por algunos meses, pero finalmente su intento quedó en rumores.

¿Yeferson Cossio será papá?



Tras varios meses de relación con Gómez, la pareja ha estado siendo bastante comentada por los internautas, debido a los rumores que han estad circulando sobre el posible embarazo de la creadora de contenido paisa. Chismes que han llegado desde la misma familia de Cossio con comentarios un tanto subidos de tono.



Esto, tras la última publicación que ‘Yef’, como le dicen sus allegados, subió a su perfil de Instagram, donde se le ve junto a su pareja con atuendos referentes a dos personajes bastantes conocidos del mundo del anime: Kirito y Asuna.



En la caja de comentarios, tanto Cintia como Gisela Cossio, sus hermanas, dejaron reacciones que prendieron las alarmas de los más de 10,5 millones de seguidores que tiene el influencer en esa red social.



“Felicidades, ya quiero que se le note. 🐣” y “Ya era hora.😇🐣”, dijeron las mujeres, causando el interés de los cibernautas, quienes también quisieron hacer parte de la conversación, incluso recordaron a Muriel y hasta la etiquetaron en el post.



“El nunca quiso hijos con Jenn tu no vistes un vídeo donde le pide matrimonio y le dio fue pena”, “el dijo que no quería ser padre. Parece que no conocieran esto de las redes sociales”, “jen no se embarazó porque ella no quiso” y “cintia quiere sobrino ya… pues felicidades (sic)”, fueron algunos de los comentarios.

