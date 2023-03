Después de casi 10 meses de dar por finalizada su relación con Jen Muriel, Yeferson Cossio subió a sus redes sociales una fotografía con la que sería su nueva pareja, Carolina Gómez.

Tras la publicación de la imagen en la que aparecen juntos, el influencer recibió fuertes críticas: Cambió Rolex por Casio”, “me quedó con Jenn Muriel, esa sí es una verdadera mujer”, sin embargo, el comentario que más llamó la atención de Yefesson Cossio fue: “Puro plástico”.



El creador de contenido no dudó en responder ante el ofensivo comentario: "Solo tiene implantes mamarios ¡Hasta su cabello es natural! Me consta, yo pensé que tenía operada hasta la boca, pero no. Por difícil que parezca, es así de hermosa naturalmente”, puntualizó.



Los detalles de cómo se conocieron son desconocidos, hasta el momento se especula que fue por su trabajo en las redes sociales, pues los dos aparecen en un video de TikTok realizando un reto.

En las redes sociales también se especula que la nueva novia de Yeferson Cossio tendría entre 18 y 19 años, pues la creadora de contenido subió a cuenta de TikTok un video con la descripción "Tengo 18", el contenido fue publicad en año 2022. Aunque esta información no ha sido confirmada por ninguna de las partes.

