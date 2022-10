El influenciador Yeferson Cossio tuvo una relación sentimental de más de 10 años con Jenn Muriel, quien también es conocida en redes sociales como modelo y creadora de contenido.



Luego de varias 'idas y venidas', la pareja le puso fin a su relación a inicios de este año y continuaron sus vidas y carreras profesionales. Cossio se fue recientemente a vivir a Japón y Muriel se ha dedicado a labores sociales que la llevaron a recibir esta semana un reconocimiento por parte del Congreso de la República.



(Lea también: Yeferson Cossio regresó de Japón para sorprender a Jenn Muriel).

Duante el evento de condecoración Muriel se llevó una gran sorpresa: su exnovio, Yeferso Cossio, llegó desde Japón para acompañarla en ese momento. El influenciador compartió un video y varias fotografías del momento en su cuenta de Instagram.



Solo horas pasaron desde su publicación para que miles de usuarios de redes sociales analizaran el mensaje que dejó Cossio en su publicación de la sorpresa, donde dejó un mensaje para Muriel.



Aunque muchos fanáticos de la pareja han señalado que es un mensaje tierno y emotivo donde se refleja el cariño que aún se tienen, otras personas han cuestionado las palabras de Cossio e incluso lo han llamado "narcicista".



(Puede leer: Aida Victoria Merlano habló del romance con Yeferson Cossio: ‘Yo sí me enamoré’).

¿Cuáles son las críticas?

Uno de los párrafos escritos por el influenciador dice: "Eras una niña y nada te salía bien, creciste sin una figura paterna y en parte yo adopté ese rol: necesitabas que te protegiera de todo, que te enseñara todo, que te motivara, que te regañara cuando procrastinabas, etc. Muchas veces no te salían las cosas y te frustrabas, pero seguías con la frente en alto y, ¿mírate ahora? ¡eres toda una mujer! ¿cuánto haz crecido? Solo puedo pensar en todo lo que te enseñé, ¡ahora tú eres quien debería enseñarme a mi!".



Además de las miles de críticas que ha recibido en redes sociales, la cuenta de Instagram 'Secretos de brujas' fue más allá y analizó parte por parte del mensaje de Cossio.



"Antes no eras nada y ahora todo lo que estás logrando es gracias a mí. Sin mí no serías nada, porque con el vació emocional que te dejó tu padre (del cual yo me sigo aprovechando) no hubieras llegado a ninguna parte y eso te tiene que dejar marcada de por vida", es parte de lo que escribió la cuenta de Instagram bajo el título: 'Identificando a un narcicista'.



(Le puede interesar: Jenn Muriel habla del dolor y el karma: ‘Cada acción lleva una consecuencia’).

Leí esto sobre lo de Yeferson Cossio y Jenn Muriel y me dejo pensando muchas cosas... que fuerte! pic.twitter.com/4PZAHwA8ZB — Laura Pabon (@LauraPbn10) October 6, 2022

Cossio también ha sido tendencia nacional este viernes en Twitter, donde miles de usuarios se han unido a las críticas por el mensaje a su exnovia. Allí lo han llamado también "machista" y lo han señalado de dar a entender que los triunfos de Muriel se los debe a él.

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias