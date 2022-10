El pasado miércoles 12 de octubre se llevaron a cabo los premios Latino Show Music Awards, que homenajean a artistas de diferentes géneros de música latina. En esta ocasión se celebraron en el Movistar Arena de Bogotá y contaron con la presencia de cantantes como Mr Black, Arelys Henao, Karen Lizarazo, entre otros.



Uno de los ganadores de la noche fue Yeferson Cossio, que se llevó la estatuilla en dos categorías: ‘Influencer musical del año’ e ‘Instagramer del año’. A pesar de los reconocimientos, el creador de contenido no se mostró a gusto con la gala y criticó a los organizadores.



Minutos después de que acabara la ceremonia, subió a su cuenta de Instagram una serie de historias arremetiendo contra los Premios. Expresó que las nominaciones estaban arregladas y desde antes se conocía quiénes serían los ganadores.



“Muchas personas vienen aquí con la ilusión de querer ganar y a mí me nominaron a dos categorías y desde hace mucho tiempo me habían dicho que las había ganado, que viniera a recibirlos”, señaló.



El influenciador aseguro que eran una “payasada” y que lo habían contactado desde hace semanas para indicarle que era el ganador de las categorías en las que estaba compitiendo.



“Estoy pidiéndoles perdón a los que me acompañaron por invitarlos a esos premios vendidos. Lo peor de todo es que yo no iba a ir, tenía un presentimiento, pero, una de las organizadoras todo el tiempo le escribía a mi equipo y les rogaba que por favor fuera”, explicó Cossio.



Yeferson Cossio se encontraba con su hermana Cinthia, que se unió a las burlas del antioqueño. El influencer añadió que tiene pantallazos y conversaciones para demostrar que desde hace unos días, le estaban rogando para que asistiera a recoger sus premios.

Los señalamientos a Cossio

Yeferson Cossio estuvo en el ojo del huracán hace unos días luego de que dedicara un emotivo mensaje a su exnovia, Jenn Muriel, que acababa de lograr un reconocimiento importante. En redes sociales lo tildaron de “narcisista” y “misógino” por las palabras que usó.



Los internautas aseguraron que Cossio aprovechó el momento de Muriel para hablar de sí mismo y darse crédito por los logros de la joven. En un fragmento del texto, el influenciador afirmó que Muriel ha alcanzado sus metas gracias a él.



“Eras una niña y nada te salía bien, creciste sin una figura paterna y en parte yo adopté ese rol: necesitabas que te protegiera de todo, que te enseñara todo, que te motivara, que te regañara cuando procrastinamos, etc. Muchas veces no te salían las cosas y te frustras, pero seguías con la frente en alto y mírate ahora ¡eres toda una mujer! ¿Cuánto has crecido? Solo puedo pensar en todo lo que te enseñé, ahora tú eres quien debería enseñarme a mi”.



Las críticas no se hicieron esperar y Cossio fue víctima de memes y acusaciones en redes como Twitter e Instagram. Hasta el momento, ni el creador de contenido ni Jenn Muriel se han referido al tema.

