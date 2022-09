Tal como lo anunció, Yeferson Cossio viajó a Japón y ha publicado en sus redes sociales cómo lo ha recibido el país asiático.



Los más de 9,7 millones de seguidores con los que cuenta el ‘influencer' en Instagram han seguido de cerca todos sus cambios, y este no podría ser la excepción, puesto que. Yeferson decidió que Japón sería su nuevo hogar.



Los internautas ya han notado cambios en su comportamiento. De hecho, uno de sus seguidores le envió un mensaje directamente: “Esta es la primera vez que te sigo y te veo expresar verdadera alegría”.



Sus seguidores destacan sus logros, su liderazgo y su contribución en el activismo social así como los esfuerzos en el rescate de animales.



Mediante la opción de preguntas y respuestas en Instagram, Yeferson Cossio aprovechó para aclarar las dudas sobre la reacción que ha tenido la sociedad japonesa sobre sus tatuajes. El joven paisa tiene un gran porcentaje de su cuerpo tatuado, por lo que es un aspecto fácil de notar.



“En Japón son mal vistas las personas que usan tatuajes, puedes preguntar sobre los Yakuza”, se lee en el mensaje del internauta, el cual Cossio compartió en sus Insta Stories.



También dijo que “Los tatuajes sí tienen su tabú aquí, pero no tanto como antes. Todo el mundo me ha tratado muy bien y dicen que me veo muy cool. No me hacen el feo, de hecho, me admiran y me ponen conversaciones”.

