Una vez más, el influencer y empresario Yeferson Cossio muestra en sus redes sociales sus exorbitantes gastos. Ahora, al ir a recoger en helicóptero su nuevo iPhone 13 Pro Max.

Sin embargo, este modelo de celular no es como los otros que se pueden encontrar en el mercado, pues está hecho en oro de 24 quilates y más de 1300 diamantes. En el ‘reel’ en el que Cossio muestra el aparato escribió: “Oficialmente: soy el dueño del teléfono celular más caro de América Latina”.



El teléfono fue customizado por Amady Luxury, una joyería exclusiva que, con el oro y los diamantes que le agregó, deja el celular a un precio de más de 350 mil millones de pesos colombianos, que sin estos accesorios normalmente se puede encontrar a alrededor de 5 millones de pesos, dependiendo de su capacidad de memoria.

La publicación, que actualmente tiene más de 235 mil likes en su Instagram, también cuenta con comentarios de personas que lo felicitan, pero también expresan lo que ese dinero podría hacer por ellos.



Un usuario, por ejemplo, comentó: “Con esa plata me paga la universidad y me saca a vivir”, mientras que otro escribió “Yo con eso me pago una casita”. Sin embargo, también hay comentarios que expresan su desagrado por, lo que ellos consideraban, un derroche de dinero.

Para las personas que tienen el dinero para hacerlo, existe una compañía llamada Caviar Phones que desde hace varios años customiza los teléfonos celulares a gusto de sus clientes. De hecho, en el 2021, hizo el iPhone 12 más costoso del mundo, con una carcasa construida con mil gramos de oro puro de 24 quilates.



Cossio además agregó en sus historias que pensaba regalarle uno similar, con oro pero sin diamantes, a uno de sus seguidores próximamente.

El influencer es reconocido en redes sociales por sus bromas, obras de caridad y relaciones amorosas. Últimamente, ha estado ofreciendo cursos a sus seguidores por aproximadamente 180 mil pesos en preventa, aunque al parecer el precio aumentará cuatro veces una vez ya esté a la venta general, donde, según lo que ofrece, les enseñará a posicionar sus perfiles en redes sociales a través del “Método Cossio”.

