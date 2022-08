Hace ya varios meses que los creadores de contenido Yeferson Cossio y Jenn Muriel confirmaron su separación. Aunque parecía que la pareja se iba a reconciliar, todo parece indicar que la ruptura es un hecho.

Aunque al ‘influenciador’ le ha relacionado con Aida Victoria Merlano, recientemente el creador de contenido dejó claro que está soltero y sin ningún tipo de interés en conseguir pareja.

A través de sus historias de Instagram, Yeferson Cossio aseguró que está soltero, pero no disponible.

"Estoy soletero, sí, pero no estoy disponible. Yo no voy a salir de una para meterme en otra. Yo no quiero nada con nadie", aseveró.

Yeferson Cossio y el accidente con arma de fuego

Además, en las últimas horas un escolta de Yeferson Cossio se disparó accidentalmente en los testículos. Al parecer, el hombre no se dio cuenta de que el arma no estaba asegurada, lo que provocó el accidente.

“Lo que pasó es que estaba guardando el arma… Se le disparó, no tenía el seguro puesto, se dio en un testículo, ya hablamos pues con la empresa de seguridad, ya está en urgencias, esperemos que todo salga muy bien”, relató en su cuenta de Instagram.

El creador de contenido estaba visiblemente afectado por lo sucedido, pues aseguró querer mucho a su personal de seguridad. Por fortuna, el hombre está estable y el tiro no comprometió ninguna arteria.

