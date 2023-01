Hay una constante crítica dirigida hacia los influencers y los medios de comunicación. Se les trata de ‘vendidos’ o de hacer ‘contenido basura’, irrespetando así a sus seguidores y lectores o televidentes, respectivamente.



Y para responder a estas afirmaciones, uno de los personajes que recibido esa lluvia de mensajes negativos quiso hablar con razones de peso para continuar haciendo su tipo de contenido.

Se trata de Yeferson Cossio, quien por medio de un video “con la intención de educarlos y de demostrar por qué los influencers hacemos contenido tan idiota” revivió el debate.



El paisa fue mostrando en la pantalla de su computador la monetización de sus videos más recientes. Por ejemplo, en diciembre invirtió (le llama invertir al gasto que ocupa en cada video) $30.000.000 y ganó un millón, regaló varios iPhones y obtuvo cinco millones de pesos, dio de comer a habitantes de calle y recibió dos millones.



También contó la anécdota de cuando fue a La Guajira, donó dinero para esterilizar a más de 200 mascotas, ayudó a la comunidad indígena y hoy en día ese video es el menos reproducido en su Facebook, una de las redes sociales en las que monetiza más: “Solo le hice $2 millones”.

Pero, en cambio, le hace una broma a su hermana y se gasta no más de 50 mil pesos, para alcanzar los 25 millones en monetización.



“No es que los influencers hagan contenido idiota, es que ustedes nos idiotizan”, afirmó con seguridad.



Luego salió en defensa de los medios: “Hasta los medios de comunicación son lo que son por ustedes. (…) ¿Por qué me sacan a mí todo el tiempo? Porque ustedes les dan click”.



La invitación con la que cerró fue a que a “ver más allá“ y apreciar cuando un influencer continúa haciendo labores sociales pues, como es su caso, suele ser “porque les nace” ya que no representan ninguna ganancia.

