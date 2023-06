El creador de contenido Yeferson Cossio es conocido en el espectro digital por su excéntrico estilo de vida y los videos que comparte junto a sus amigos y su hermana Cintia Cossio, en los que suele hacer retos y bromas.

Esta semana, el influenciador fue invitado junto a su novia Carolina Gómez a una transmisión en vivo en Twitch. Durante la entrevista concebida para el canal Danibet, Cossio reveló que deben pagarle una gran cantidad de dinero para que asista a un evento.

El metraje titulado ‘Parche y sorpresas con Yef Cossio y Carolina’ ha revelado detalles importantes de la vida y carrera del creador de contenido, que no pasaron desapercibidos por los internautas.

La conversación duró más de una hora y llamó la atención de varios seguidores, cuando escucharon al presentador preguntarle a Cossio que si participaría en un evento ‘Street Fighter’.

“En el fondo, ¿tú no participas en algo como Street Fighter?”, preguntó el entrevistador. A lo que el creador de contenido respondió: “No, me tienen que pagar mucha plata y para que sea una cantidad que diga yo hijue(...) es muchísimo, la verdad no sé ni cuánto”.

En eso, le dijo a Yeferson Cossio que si por “500 palos” asistiría. El influenciador, entre risas, aseguró: “No hombre, por 500 palos, ni voy al evento”. Entonces, el conductor expresó: “La pelea sería una de las más caras”.

De igual modo, el creador se defendió y dijo no conocer mucho sobre el torneo, porque nunca lo han invitado: “Porque la gente alega, acaso me invitaron, si mi equipo me hubiera dicho la propuesta, yo voy (...), yo lo que estoy diciendo es que no voy gratis ni por poquita plata. Mínimo dos millones de dólares. Si yo me voy a dar en la jeta con alguien y vamos a hacer un show mediático que merezca la pena”.

En otro momento, el presentador planteó un escenario hipotético de una persona que contratara los servicios del creador para hacer crecer su marca desde cero en un mes y la cantidad de seguidores que llegaría a tener.

Cossio mostró el ejemplo con su novia, con la que consiguió un millón de seguidores de manera rápida: “Les voy a contar el negocio con Caro, ella antes solo tenía una red social y muy poquitos seguidores, subía una foto cada tres meses y es una chica de universidad. Entonces, rápido conseguimos un millón de seguidores”.

“Las redes que ella tenía las quitó, ella se quedó sin redes un tiempo, porque igual nunca las usaba. Nos quedamos 3 y 4 días juntos y no tocaba ese celular, me tocaba decirle que avisara a sus papás. Ella viene de una familia conservadora, no sé qué hace con un man tatuado”, expresó Cossio.



Además, el influenciador detalló que la gente “había creado muchos perfiles falsos de ella”.

“Ya había muchos perfiles falsos, ella me decía que quería trabajar, y yo le respondía: ‘¿Qué te vas a poner a trabajar? Puedes ganar plata por redes’. Entonces el negocio fue, las redes no son de ella, son de una de mis empresas, ella gana el 80 por ciento de todo lo que vende, el 7 por ciento es para el chat center y el 13 va para fundaciones. No me interesa monetizar plata de ella”, concluyó el creador de contenido.

Yeferson Cossio habla de su música

