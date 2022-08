Yeferson Cossio se sinceró con sus casi diez millones de seguidores de Instagram al anunciar que se irá de Colombia. Aunque el ‘influencer’ en ocasiones pasadas ya había dicho que quería abandonar el país, ahora parece que no hay vuelta de hoja.

El antioqueño renunció a la nacionalidad colombiana meses atrás porque, aseguró, pagaba mucho dinero a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Incluso. pensaba vivir en el extranjero con su familia y sus perros, pero desistió a principios de este 2022.



“Siempre que voy a cualquier lado quiero volver, lo más ‘chimba’ del mundo es Colombia. Yo de acá no me voy”, expresó en su momento. Sin embargo, en las últimas horas reveló los planes que emprenderá solo en otro continente.

¿A dónde se va Yeferson Cossio?

El joven, de 28 años, viajará el 1°. de septiembre a Japón. Eso sí, comentó que no sabe si vivirá allá de manera permanente o temporal.



“Voy a ir porque estoy tratando de sanar cosas. Estoy completamente descarriado. No estoy bien: me mantengo de fiesta en fiesta cuando no debería, abusando de sustancias que no debería. O sea, la estoy c… horrible”, señaló.



Quiere “comenzar de nuevo”. Para ello, se irá solo al país asiático sin sus mascotas ni familiares con el objetivo de encontrar “paz”.

“No sé qué estoy buscando. No sé qué quiero hacer con mi vida. En este momento admito que soy una persona vacía. A mí solo me importan mis perros ahora mismo. No quiero nada, no quiero estar con nadie”, continuó.



Admitió estar en un momento difícil, pues no ha logrado seguir con su carrera como cantante y, además, ha incumplido con algunos de sus negocios publicitarios: “Una cosa es lo que ustedes ven aquí por redes, otra es lo que realmente es. Estoy deprimido”.



Se mostró con disposición para darse un respiro en Japón, en donde está su cultura favorita, según dijo. “Puede que me quede a vivir y mande a llevar mis perros o puede que llegue y me sienta aún más vacío de lo que soy y termine devolviéndome. No lo sé”.

Como no se considera una “buena persona en este momento”, quiere revertir los malos comportamientos al “limpiar su mente”.Ya se puso una meta a corto plazo: aprender japonés y hablarlo como un nativo.

“Es por mi salud mental. Mi hogar es Colombia; solo voy a ver cómo me va allá”, reiteró. No obstante, enfatizó, no se alejará de las redes sociales ni detendrá sus empresas y fundación, ya que de él dependen varios trabajadores.



De hecho, se sabe que el paisa es uno de los ‘influencers’ con mayores ingresos en el país gracias a su contenido de bromas, estilo de vida y acciones en defensa de los animales. Gana unos 750 mil dólares en promedio al mes, lo cual equivale a más de 3.200 millones de pesos al cambio actual, como contó en uno de sus videos.

