Yeferson Cossio fue atacado por asistentes a un evento equino que se desarrolló en Cartagena de Indias la noche de este sábado, 18 de diciembre.



En dicha ciudad actualmente se celebran los Premios Instafest, a los que un gran grupo de influenciadores fueron convocados, razón por la cual Cossio se encontraba allí.

Tras lo ocurrido, el joven apareció en un video en vivo que tituló 'Me iban a matar por dar mi opinión' y contó que todo se originó por varias historias que subió a su Instagram en las que comentaba el estado de los animales:



"Vi unos caballos tristes, botando babaza, caminando de forma que, desde mi punto de vista, no es natural que caminen así. Obviamente les enseñan, entonces obviamente sufrieron".

Al parecer, sus comentarios no fueron de agrado para algunos asistentes, pues a los pocos minutos se encendieron los humos en el lugar: "empezaron a gritar 'fuera, fuera', yo creía que era porque estaba saliendo un caballo. (...) Tiraron un vaso con licor entonces digo '¿qué pasó? nos lo tiraron a nosotros', después llegó la policía y se vino un montón de gente encima".



(Le puede interesar: Publicó código de boletas para Spiderman y se las robaron por Facebook).



Pese a que borró las historias mencionadas por sugerencia de una persona presente en el evento, las alcanzaron a ver cerca de 240.000 usuarios. De acuerdo con su relato, si no borraba esos clips no lo iban a sacar del recinto.



Según él, "hay video de todo, pero no encuentro prudente subirlo", pues se ve el rostro de más de 200 personas y, de compartirlo, tendría que editarlo. Sin embargo, ya rondan en redes sociales pruebas de lo ocurrido.

(Lea también: Así luce ahora Mónica Murillo, primera ‘influencer’ emo de Metroflog).



Por último, el influenciador hizo énfasis en que desconoce lo relacionado con caballos, pero que su opinión es la misma: "en estas historias yo dije y sostengo que para mí esos caballos estaban sufriendo".

Más noticias

- Estos son los famosos más buscados por los colombianos en Internet

- Natti Natasha iba a volar en el avión que murió 'Flow La Movie' y familia

- Insólito: un empleado usa letrero para pedirle regalo navideño a su jefe

Tendencias EL TIEMPO