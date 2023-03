Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más populares en Colombia. En sus redes sociales suele compartir videos de bromas o ayudando a diferentes fundaciones. Asimismo, suele ser muy excéntrico y muestra todos los lujos que se puede comprar con el dinero que gana siendo influenciador.

El paisa, en diferentes ocasiones, ha comentado que no siempre tuvo las comodidades que tiene hoy en día y que su éxito se debe al trabajo duró que han tenido que hacer él y su hermana, Cintia Cossio. En los últimos días, en las redes sociales se hizo viral una imagen de Cossio mucho más joven junto a su hermana y Jhoan López.



(Lea también: Los memes que dejó la suspensión de vuelos por parte de Viva Air).



Sin embargo, varios internautas comentaron que el cambio físico del joven ‘influencer’ se debía a que tenía plata. Por esta razón, Cossio decidió publicar un carrusel de fotos en las que se veía cómo ha sido su transformación física en estos últimos años y lo acompañó del siguiente mensaje:

“Esta foto cada cantidad de tiempo se hace superviral ‘uno no es feo, sino que le falta es plata’. Ese comentario solo es de perdedores, de mediocres, de los que no son capaces de nada en la vida, de los que no tienen voluntad, etc. Dicen: ‘no hay gente fea, sino sin plata’”, escribió el joven en el pie de foto.



Asimismo, agregó: “Claro, ‘el dinero’ es el que hace dieta todos los días por mí, ese es el que entrena 2 horas (mínimo) diarias cada día de la semana, sin importar cuantos compromisos tenga, sin importar cuán cansado esté, sin importar en qué país esté, sin importar cuantos sacrificios deba hacer”.



(Le puede interesar: Mabel Cartagena grabó video de peleas entre pasajeros por crisis de Viva Air).

Yeferson también aclaró que desde los 18 años, cuando no tenía dinero, empezó a ejercitarse en los parques y espacios públicos. “Empecé en un pasamanos en la cancha del popular 1. A punta de fondos en ese pasamanos saqué mis pectorales. Hasta los 20 años en ese pasamanos y comiendo todos los días arroz con huevo y agua de panela, saqué el 50% de mi cuerpo”, enfatizó.



Cossio en su publicación también resaltó que aunque el dinero le ha ayudado mucho, nada de eso sería posible sin la dedicación y disciplina que tiene con el ejercicio. “Así que nada que ver con dinero. Hoy por hoy sí me ayuda obviamente, compro mejor comida, tengo entrenador personal, entreno cómodamente, etc. Pero si ‘fuese el dinero, toda la gente con dinero tendría un cuerpo increíble, ¿o no?”, comentó.



Por último, le pidió a sus seguidores que dejen de criticar a las demás personas. “Payasos, dejen de criticar y buscar ‘defectos’ o fallas en los demás para poder justificar su mediocridad, enfóquense en ustedes mismos”, concluyó.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Joven española se hace viral al relatar su 'peor cita de Tinder': ¿qué le pasó?

Víctor Hugo Aristizábal arremete contra sacerdote que insultó a la cultura paisa

Gym Creep: la tendencia en TikTok para denunciar acoso en los gimnasios