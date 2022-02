El influenciador Yeferson Cossio tomó por sorpresa a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram al compartir este lunes un video de tres minutos y medio de duración, en el cual anunció que terminó su relación con Jennifer Muriel.

Cossio se ve visiblemente afectado y con los ojos llorosos a lo largo del video, donde asegura que el motivo principal por el que finalizó la relación es que ambos tienen planes de vida diferentes y no tiene nada que ver con problemas graves o infidelidades.



El creador de contenido para redes sociales detalló que la relación había terminado en diciembre, sin embargo, intentaron recientemente estar juntos de nuevo, pero no salió bien.



El video lo acompañó de un largo mensaje en el que destacó cualidades de su exnovia y le expresó su agradecimiento por lo vivido.



"No especulen más, tampoco tienen que hablar cosas que no son: @jennmuriel y yo terminamos nuestra relación amorosa hace unas semanas atrás.

Nada que ver con el video que se filtró: de hecho eso lo tomamos con humor, fueron otras cosas más allá.



Todo mi amor, agradecimiento y respeto para Jennifer, sin demeritar ninguna otra mujer… puedo decir tranquilamente que: No creo que como Jenn hayan 2 mujeres en el mundo, ella es tan pura, tan leal, tan fiel, tan noble, tan humilde, tan amorosa, tan humana, tan hermosa, y su risa? Cuando ella sonríe se me quita todo el estrés que tengo siempre.



Pero ambos queríamos cosas diferentes, en muchos aspectos, nos amamos demasiado como para entender que en el amor hay cosas en las que podemos ceder, hay muchas otras cosas que hacen que nuestros caminos se separen".



