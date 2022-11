En una dinámica de preguntas y respuestas, el comentarista y apostador deportivo Danibel se fue con toda y le sacó varias verdades a dos de los creadores de contenido más polémicos y mediáticos de Colombia: Yeferson Cossio y ‘La Liendra’.



Las celebridades se encontraban en un gimnasio cuando el español Danibel decidió realizar el juego. Entre las preguntas estuvo: ¿quién gana más dinero de los dos?, y ¿cuál ‘influencer’ respetan más? Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas fue la confesión que hizo Cossio con respecto a su expareja, Jenn Muriel.

Hay que recordar que el creador de contenido y la modelo estuvieron juntos por mucho tiempo.



De hecho, la separación de los jóvenes fue sorpresiva, pues eran considerados una de las parejas más estables de las redes.



"Vamos con la pesadita. De una, directo. ¿Extrañas a Jenn?, dijo Danibel. Sin duda alguna el comentarista hizo la pregunta que miles de colombianos también se hacen.

La respuesta de Cossio estuvo antecedida de varias carcajadas: "Jennifer y yo duramos 10 años, entonces es imposible no extrañarla”.



Y continuó: “Ahora, que si volveríamos o no; como pareja, no sé; pero como persona, claro. ¡Yo viví toda mi vida con ella!".Ante la respuesta afirmativa, Danibel decidió continuar con su dinámica.

¿Qué más preguntó Danibel?

El comentarista y apostador también realizó cuestionamientos sobre el dinero que tienen ambos influenciadores colombianos.



“¿Quién tiene más dinero de los dos?”, preguntó. ‘La Liendra’ respondió: “No me atrevo a decir que tengo más dinero que él ni él más que yo porque uno no le puede medir el bolsillo a un hombre”.

Además, les preguntó sobre el creador de contenido que más respetaban en este momento.



“Yo, a El Mindo”, dijo ‘La Liendra’.



“Juanda, parce”, respondió Cossio.

