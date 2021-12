Pasan los días y el ‘instagrammer’ Yeferson Cossio no se cansa de generar revuelo.



En las últimas horas, el joven creador de contenido sorprendió a todos sus seguidores con un nuevo video desde Dubái, en Medio Oriente, donde lleva más de 10 días de estadía tras anunciar que no viviría más en Colombia.



“La compra más extravagante” que ha hecho fue el tema que abordó en su metraje más reciente.



¿Qué fue lo que adquirió el controvertido antioqueño?

Una alfombra de oro de 24 quilates y piedras preciosas que, según dijo, demoran un año en hacerla y “la hacen para los jeques”.



Aunque afirmó en el video que no revelaría el precio de su nuevo ‘juguete’, en la descripción textual apuntó que costaría más de 200.000 dólares (un valor cercano a los 800 millones de pesos colombianos).



“Y mis amiguitos de la Dian deben estar… claro que esto ya no es problema suyo, Dian, porque yo ya no soy de Colombia”, arremetió contra la oficina de impuestos a la cual ha criticado en otras oportunidades.



“Es como venderle el alma al diablo”, concluyó sobre el precio que pagó por su última extravagancia.



¿En verdad la alfombra vale todo ese dinero?

El controvertido creador de contenido dijo que colgaría la alfombra en su casa. Foto: @yefersoncossio

De acuerdo con lo evidenciado por Cossio, su compra la realizó en el Marjan Jadeed Antique Novelties Trading, un centro exportador de artículos de lujo que se enfoca en artesanías y muebles.



El sitio, con más de 25 años de tradición, está ubicado en un exclusivo sector de Dubái, ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.



Aunque en sus páginas no hay información precisa sobre precios, las reseñas de algunos clientes en foros de turistas dan cuenta de que los “costos son muy elevados”.

En India, algunas empresas productoras de réplicas de este tipo de objetos tasan las imitaciones de los lujosos artículos en 5.000 rupias (poco más de 250 mil pesos colombianos).



Lo que no parece ser el caso de Cossio, quien se atrevió a acercar un encendedor a su última compra para ‘demostrar’ la pureza de su joya.



“Me parece una compra un poco extravagante, pero los jeques hacen lo que quieren”, le dijo su hermana Cintia en el video.



“Yeffito jequecito”, concluyó el ‘influencer’.

