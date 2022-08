El influenciador antioqueño Yeferson Cossio no deja de sorprender a sus seguidores. Luego de anunciar hace unos días que en septiembre se irá de Colombia para establecerse en Japón, ahora mostró con bombos y platillos su nueva adquisición: nada más y nada menos que un auto que está cotizado en más de mil millones de pesos, un McLaren 720s, que ahora se suma a su exclusiva colección de autos de alta gama.



(Le puede interesar: Yeferson Cossio explica por qué se va de Colombia: ‘Quiero comenzar de nuevo’)

(No deje de leer: Yeferson Cossio habla de su depresión: 'No quiero nada ni estar con nadie')



Cossio viajó a Cartagena para recibirlo y no dudó en compartir ese momento con sus seguidores.

Aquí podemos ver una máquina única, exótica e imparable y atrás un McLaren, escribió en redes. Foto: Tomada de Instagram

“Mi autorregalo de cumpleaños. Uno más para la colección: McLaren 720s, 2022, 0 kms. Obviamente fue por el apoyo de ustedes, estoy muy agradecido, gracias por ver mis videos y por estar ahí para mí. Gracias”, escribió el creador de contenidos en su cuenta de Instagram.

Esta referencia de la reconocida e histórica marca tiene un precio en el mercado que supera los 350 mil dólares, más de 1.500 millones de pesos.

