Yeferson Cossio uno de los influenciadores más populares de Colombia, dejó a sus 10, 3 millones de seguidores, unas fotos de cuando era adolescente, luciendo muy diferente a como está hoy.



El creador de contenido compartió en su Instagram un ‘Tbt’, el cual significa ‘Throwback’ en inglés y en español volver al pasado. En ese sentido, publicó fotos de momentos que fueron importantes y trascendentales para la vida de él.

¿Cómo se veía Yeferson Cossio a sus 18 años? Foto: Instagram: @yefersoncossio

En este caso, Yeferson compartió una foto de él, que siempre se hace viral, pues en ella se encuentra con su hermana Cintia Cossio y el novio ella, Jhoan Lopez, llamando la atención de todo los internautas, ya que se ven muy diferentes a lo que son ahora.



El 28 de febrero, Cossio decidió mostrar su enojo y rabia, porque en la foto se veía como los etiquetaban a los tres con una frase que al influencer no le agrada de a mucho: “Uno no es feo, sino que le hace falta plata”, decía la fotografía que compartió Yefferson.



Furioso por estas palabras, en la descripción de esta serie de imágenes se deshago y dejó claro que este comentario solo lo dicen las personas mediocres y perdedoras, “las que nunca podrán conseguir nada en la vida”.



“Claro, ‘el dinero’ es el que hace dieta todos los días por mí, ese es el que entrena 2 horas diarias cada día de la semana, sin importar cuantos compromisos tenga, sin importar cuán cansado esté, sin importar en qué país esté, sin importar cuántos sacrificios deba hacer”, expresó el colombiano en la descripción de su publicación.

Yeferson se sinceró con su audiencia y les contó que comenzó a hacer ejercicio a los 18 años, cuando no tenía dinero para costear su sueño de tener un cuerpo esbelto y musculoso, comenzando este largo camino de la reconstrucción corporal en un pasamanos de un parque popular.



“A punta de fondos en ese pasamanos saqué mis pectorales. Hasta los 20 años en ese pasamanos y comiendo todos los días arroz con huevo y agua de panela, saqué el 50% de mi cuerpo”, explicó Cossio del cómo fueron sus primeros pasos para conseguir el cuerpo que tiene ahora.

Este influenciador tiene claro que el dinero no forjó el cuerpo que tiene al día de hoy, pues la disciplina, el tener los objetivos claros y la constancia son tres cosas fundamentales para poder conseguir el cuerpo deseado y si se tiene dinero esto lo puede ayudar más a poder cumplir esas metas personales. “Así que nada que ver con dinero. Hoy por hoy sí me ayuda, obviamente, compro mejor comida, tengo entrenador personal, entreno cómodamente, etc.”, dice Yeferson.



Esta publicación ha tenido mucha repercusión en las redes sociales, ya que el creador de contenido manifiesta que si fuese por el dinero, toda persona que tenga estas facilidades económicas tendría un cuerpo increíble, pero se puede ver por los hechos que no es así.



Al finalizar el mensaje, se notaba muy molesto, al parecer cansado de las críticas, y de que las personas solo busquen los defectos de él por ser un personaje público, escribiendo que los cibernautas que actúan así, lo hacen porque no están enfocados en ellos mismos sino en las demás personas.

