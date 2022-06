Yeferson Cossio es un de los influencers colombianos más conocidos, en especial por mostrarse siempre alegre y excéntrico en sus redes sociales, sin embargo, hace unos días se mostró nostálgico recordando a padre que falleció en el 2018.



(Karol G y Anahí cantan 'Sálvame', de RBD, en concierto en México: video )

El influencer se mostró especialmente conmovido ya que afirma que en unos pocos días sería el cumpleaños de su padre.



El infuencer dijo no conocer la causa del fallecimiento de su padre, Durante 'Night Night', un programa de entrevistas que el actor Jorge Enrique Abello de 'Betty la Fea' transmite por su Instagram personal.



Fue una cosa inesperada para la familia, quienes al principio creían que solamente se trataba de un caso de borrachera.



(Amber Heard rompe su silencio y habla sobre el veredicto a favor de Depp)



"Se acostó a dormir y no se levantó. A los dos, tres días, mi hermana pensó que estaba borracho y nada. Lo llevamos, lo intentamos hasta lo imposible y no se pudo. Había forma de saber y era con una autopsia, pero debido a la muerte natural de mi papá, todos su órganos se podían donar, si le hacíamos autopsia no se podía porque tu sabes que los pican toditos. Entonces mi hermana y yo decidimos donar sus órganos", afirmó Cossio en el video.

Además, el influencer aseguró que un año después de la muerte de 'Papi Cossio', como le dicen Cintia y Yeferson, dos o tres personas le escribieron para darle las gracias por los órganos que habían donado, porque estos les salvaron la vida a sus seres queridos.

Temas relacionados