Yeferson Cossio sigue documentando su aventura en Japón. Aunque se desconocen las razones concretas que lo llevaron a instalarse por completo, el 'influencer' ha dejado claro que se encuentra gratamente sorprendido por las maravillas de la cultura asiática.



En su perfil de Instagram, que cuenta con más de 9 millones 800 mil seguidores, Yeferson explicó a través de un video, que antes de probar la carne de caballo, él había prometido probar todo lo que le dieran de comer allí.



“Yo vine a Japón a probar de todo lo que haya acá, pero no creí que eso hubiese incluido carne de caballo cruda. Estamos en un restaurante de carne de caballo, entonces me dicen que lo tengo que echar acá, o sea realmente es carne cruda de caballito, me siento pésimo… y ¿me lo como así junto cierto?” dijo el influencer mientras tomaba con los palillos el bocado de carne de caballo cruda con salsa y vegetales.”



Y cuando por fin se mete el bocado de carne, no puede evitar el gesto de asco que hace su cara, incluso parece que fuera a vomitar. El creador de contenido se encuentra acompañado de un amigo que le dice cómo probar este particular plato recomendándole que se lo coma sin pensarlo mucho.

Yeferson hizo un nuevo amigo en Japón

Una vez instalado, Yefferson ha mostrado a sus seguidores varios de los momentos que ha vivido. Aunque la ha pasado muy bien, comentó que una de las cosas que le ha causado mayor confusión es no saber cómo pedirles a las personas que le hagan fotos en lugares especiales.



El otro asunto es que le ha tocado visitar la mayoría de los sitios solo, ya que aún no ha hecho amigos y tampoco conoce a gente en ese país, pero eso fue hasta hace muy poco, porque el creador de contenido dio a conocer que ya hizo su primer amigo en Japón.

A su nuevo amigo, quien tiene familia colombiana, lo conoció en un café y parece que se entendieron un poco en español, cosa que hizo muy feliz a Yefferson. Disfrutó tanto de su compañía que lo publicó en sus redes sociales, destacando la amabilidad de las personas de este país y de haber compartido con alguien que podía entenderlo en su mismo idioma.

