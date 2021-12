El creador de contenido Yeferson Cossio, quien recientemente mostró su molestia por el elevado costo de sus impuestos, ahora anunció que dejará Colombia. Aunque no dio mayores detalles de las razones, aseguró que en enero o febrero del otro año ya no estará en el país.

"Gente han pasado muchas cosas, en enero a más tardar febrero yo ya no voy a vivir más en Colombia. Por muchas cosas, es una solución que no quiero, pero es necesario, obviamente me voy con todos mis perros, pero ya me voy, me voy", afirmó el influenciador en video corto que publicó en Instagram.



Además, destacó que está muy feliz con el apoyo de sus seguidores. De hecho, pretende llevarse a 10 de ellos: "Bien, como sea, no importa. No me quiero ir sin verme con alguno de ustedes. Quiero llevar a 10 de ustedes todo pago, no es un concurso, no hay que seguir a nadie, quiero hacer esto por ustedes, estoy muy agradecido".



Actualmente Cossio se encuentra en Maldivas, país de Asia del Sur, junto a su novia y su hermano. De hecho, últimamente ha estado recorriendo el mundo, primero estuvo en África celebrando el cumpleaños de su pareja, Jenn Muriel, y luego de paseo por Dubái.

