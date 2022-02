El 'influencer' paisa Yeferson Cossio se sinceró ante sus más de ocho millones de seguidores de redes sociales para anunciarles que terminaba su relación con Jennifer Muriel.

"No especulen más, tampoco tienen que hablar cosas que no son: @jennmuriel y yo terminamos nuestra relación amorosa hace unas semanas atrás", escribió en una publicación de Instagram, en la que compartió un video visiblemente afectado.



Tras su anuncio, varios internautas han compartido imágenes de Cossio junto a la también creadora de contenido Aida Merlano.



Por ejemplo, una mujer grabó un video en el que saludó al paisa y le expresó su afecto. "Te amo", le dijo. En el metraje se puede evidenciar al 'influencer' junto a Merlano.



"Yo te amo más, tienes un buen corazón", contestó él.



También hay una imagen, supuestamente, de Cossio y Merlano en lo que parece ser una reunión de amigos. Se les ve sentados muy cerca.



Ambos contenidos fueron compartidos por 'Rechismes' y 'Mas Rechismes', unas cuentas que le hace seguimiento a la vida de los famosos.

"Qué pareja más explosiva", "son tal para cual", "ya notaba yo a Jenn toda distanciada y achicopalada", "no, que respete a Jenn", "terminó mi admiración por este hombre" y "después de que vimos el vídeo de París, supimos que Jenn estaba en el lugar equivocado", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

'Ahórrense las especulaciones'

"Yo no me estoy escondiendo de nada", aseguró Aida Victoria Merlano tras conocer los rumores de redes sociales sobre su supuesta relación amorosa con el paisa.



"Sí salí con Cossio y, de hecho, estoy con él aquí en Bucaramanga en una reunión puntal de un tema que a mí me interesaba", comentó.



Además, se refirió al rompimiento de él y Jennifer Muriel.



"El manejo público que cada quien quiera darle a sus relaciones o a su ruptura es problema de cada quien. A mí no me involucren en una ruptura que nada tiene que ver conmigo", expresó mediante su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 2,5 millones de personas.



Asimismo, dejó este mensaje en sus publicaciones: "Ahórrense las especulaciones".

'Todo mi amor, agradecimiento y respeto para Jennifer'

Cossio dio a conocer la finalización de su relación en la mañana de este lunes y ha generado miles de comentarios de sus seguidores.



"Todo mi amor, agradecimiento y respeto para Jennifer, sin demeritar ninguna otra mujer… puedo decir tranquilamente que: No creo que como Jenn hayan 2 mujeres en el mundo, ella es tan pura, tan leal, tan fiel, tan noble, tan humilde, tan amorosa, tan humana, tan hermosa, y su risa. Cuando ella sonríe se me quita todo el estrés que tengo siempre", escribió.



Eso sí, comentó que la ruptura se dio por un acuerdo mutuo y no se había producido por alguna infidelidad.



"Fue desde diciembre que decidimos dejar la relación. En el viaje a Europa estábamos bien, pero luego otra vez no", aseguró.



Sostuvo que "le encantaría" volver con ella, pero no sabía qué podía pasar en el futuro.

