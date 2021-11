Yaykely López, hija de Pastor López, dijo que fue víctima de abuso sexual

Una de las hijas del reconocido cantante Pastor López, Yaykely López, se sinceró en el programa ‘La Red’ y contó en detalle qué sucedió cuando fue víctima de abuso sexual, hace unos 14 años, cuando era una joven de 16 años de edad.

“En Venezuela vivía con mi papá (...) Yo venía de paseo, venía de vacaciones a Colombia a ver a mi mamá y salí al centro; lo único de lo que me acuerdo fue que me tocaron el hombro y me pidieron la hora. Ya cuando reacciono han pasado 24 horas, estaba como en un potrero y nada, habían sido desafortunadamente tres hombres los que abusaron de mí”, recordó López en entrevista con el programa.



A pesar de los esfuerzos de su padre, no se esclareció nada sobre los abusadores: “Mi papá se encargó de buscarme, de ir a la policía, de saber qué era lo que había pasado. Pero hasta el momento no sé, ni quiero saber, qué ha pasado con esas personas”, comentó.



(De interés: Enrique Rocha, villano de recordadas novelas mexicanas, murió a los 81 años).



Mencionó además lo desgarrador que había sido para ella ese momento, el hecho de saber que tres personas la habían abusado, lo cual le trajo secuelas emocionales. De hecho, intentó suicidarse en dos ocasiones.



“Entendí que no es cuando yo quiera, es una enseñanza”, afirmó refiriéndose al su intento de suicidio.

Aunque dice recordar poco de aquel episodio, asegura que estaba amarrada, con la ropa rasgada y recuerda el rostro de uno de los abusadores.



“Yo sentí que la vida se me acababa”, dijo.



(Además: ‘La mujer del 2021 está donde quiere estar’: Kany García).



López entró en un periodo de depresión, sin embargo, el apoyo de su familia fue lo que le permitió salir adelante. Su madre la envió a vivir a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, con la esperanza de que su hija cerrara las heridas del doloroso suceso.



En el programa también comentó lo difícil que fue darse una oportunidad en el amor. Asegura que aún le afectan los recuerdos del hecho. “Hay cosas que igual creo que uno nunca va a superar”, comentó.



A pesar de la dolorosa situación, López agradeció el apoyo que ha tenido por parte de su madre y su abuela. Hoy día sigue los pasos de su padre y sueña con ser una cantante reconocida.



“Si Dios me dio un talento, pues es por algo. Si sigo aquí, es porque creo y quiero llegar muy lejos con la música (...) Quiero ser muy reconocida, sueño con eso, llenar estadios y ganarme un Grammy”, terminó diciendo.



(Siga leyendo: Pedro Antonio Zape, exarquero de Selección Colombia, fue víctima de robo).

Más noticias

Orden de captura para el compositor vallenato ‘Tico’ Mercado por maltrato

'No me creían que el papá podía matar a su propio hijo'

Hombre habría raptado y asesinado a su propio hijo en el Valle

Hallan encerradas a venezolanas que estaría explotando una red de webcam

Tendencias EL TIEMPO