“Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamileth. Te metes conmigo, te saco la Gillete. Te dejo una 'ye', que no es de yeyé, sino de Yasuri, Yasuri Yamileth”, ¿le suena, verdad? Y no es para menos, esa es la letra de la canción que, en el año 2006, inundaba las redes sociales.



Existen millones de videos que rondan la red, pero pocos, o más bien ninguno, como el interpretado por ‘Yasuri Yamileth’, un personaje ficticio que se hizo famoso por algunas peculiares razones: "sacar la Gillete" cuando se metían con ella, usar la discoteca como Mercedes-Benz y, por supuesto, ser una chica 'yeyé'.

El video, al igual que la letra de la canción, aún sigue inmortalizado en la mente de las millones de personas que, en medio de risas y bromas, cantaban y bailaban uno de los sencillos más conocidos, populares y graciosos que el internet haya podido difundir jamás.



No se sienta culpable si no ha podido olvidarlo. Dejar atrás la imagen de una mujer que dice llamarse ‘Yasuri Yamileth’ y que, al ritmo de una particular armonía y una singular letra, eclipsa todas las pantallas de los dispositivos, no es una tarea fácil.

Sin embargo, ¿qué pasaría si le dijeran que esa mujer que saltó a la fama internacional por protagonizar el video de ‘Gillette’ no es realmente a la que le debemos la invención y la interpretación de esta popular canción? Ese título se lo lleva la modelo, locutora de radio y diseñadora de interiores Katherine Severino.

Katherine Severino, la verdadera ‘Yasuri Yamileth’

Ser apodada 'yeyé' -persona adinerada que presume de su condición y comúnmente usa anglicismos en su habla- más que una crítica destructiva, se convirtió para Katherine Severino en la mayor inspiración para crear una canción tan viral como inolvidable.



En un intento por ganar la contienda contra sus detractores creó el personaje ficticio de ‘Yasuri Yamileth’, quien se transformó en una polémica y graciosa representación de las mujeres pertenecientes a los barrios panameños.

Sin el consentimiento de la modelo, sus amigos se encargaron de hacer arreglos musicales al tema y, como era de esperarse, de difundirlo. Desde Panamá hasta Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela, el fenómeno de ‘Yasuri Yamileth’ se esparció como pólvora por todos los rincones de Latinoamérica. No había nadie que fuese ajeno al éxito de la ‘Gillette’.

Así mismo, mor. La verdadera cantante y creadora del chiste de la canción se llama Katherine Severino y luce así: pic.twitter.com/Omk21lEPyd — Profesor Chesco (@chescojav) September 16, 2022

Aún así, Katherine no quiso hacer parte de la grabación del videoclip musical porque “no quería que el personaje tuviese relación con quien realmente era”, es decir, una chica amante de los deportes extremos, estudiante de diseño de interiores y modelo reconocida.



Fue allí cuando entró en escena Marlene Morales, quien se ha llevado gran parte del crédito por dejar ver su lado más urbano, multifacético y bailarín en el metraje de 1 minuto con 40 segundos que ha trascendido más de una década.

“Esta canción salió en una fiesta. Yo me quería graduar de la universidad que era lo más importante y no quería salir en el videoclip. Mejor porque así cada uno se imagina a ‘Yasuri’”, señaló Katherine, en una oportunidad, de acuerdo con el medio mexicano ‘Tribuna’.

Yasuri Yamileth fue un personaje ficticio creado en el 2006 por la modelo y productora de radio panameña Katherine Severino quien en ese entonces estaba en Los 40 Principales (allá) y produjeron la rola.



La real Yasuri (en el 2006) 👇🏻 pic.twitter.com/ZUmkc49uN2 — Ophelia Pastrana 🏳️‍🌈 (@OphCourse) February 5, 2020

Aunque ha dejado atrás a la mujer que saca 'la Gillette' ante cualquier ataque, que su canción aún siga retumbando en los oídos, resurgiendo en la memoria y tarareándose en las voces de miles de personas a lo largo y ancho del globo llena su corazón.



“Me llena mucho que todavía esté pegada mi canción. Nunca pensé que iba a ser tan viral”, expresó Severino en entrevista con el periódico panameño de farándula y entretenimiento ‘Día a Día’.

Para 2020, la voz de ‘Yasuri Yamileth’ trabajaba en el Servicio Nacional de Migración, en el departamento de Asuntos Internacionales de Panamá. "Me encanta lo que hago, es un área en donde se aprende mucho”, dijo al medio mencionado anteriormente, y habló un poco de su nueva pasión: ser madre de dos niños.



"Mis hijos me tienen enamorada locamente y trato de dedicarles el mayor tiempo posible, porque se crecen rápido y quiero aprovecharlos al máximo", reveló.

Marlene Morales, la que te saca la ‘Gillette’



Han pasado 17 años desde el estreno de ‘Gillette’, pero a Marlene Morales hay una fama que todavía la persigue: la de ‘Yasuri Yamileth’.



De acuerdo con uno de los representantes de Katherine Severino, durante una conferencia de prensa, Marlene Morales llegó a protagonizar el icónico video por obra del azar.

Juan, un reconocido productor panameño de reguetón, insistió tanto en obtener los derechos para la grabación del videoclip que, al final, terminó tomando el mando de esa necesaria e importante labor. Y, por fortuna lo hizo, ¿se imagina usted qué sería del sencillo sin la particular ambientación, la distorsionada imagen y la memorable protagonista?



“Deme (los derechos) y yo me encargo de conseguir una persona que sea ‘Yasuri’”, declaró el productor panameño, quien acudió al barrio El Chorrillo, en Panamá, para contratar a la estrella del videoclip. Por unos cuantos pesos, terminó siendo Marlene Morales.

No había nadie mejor para interpretar a ‘Yasuri Yamileth’, Marlene tenía el aura, el estilo y el flow que inspira la singular letra de ‘Gillette’. “Por eso el video no tiene la calidad que es, porque fue un relajo, igual que la canción. Así fue que salió el video de ‘Yasuri Yamileth’”, señaló el representante de Katherine ante las cámaras.

Lo que se sabe de la vida de Marlene es, solamente, lo que ella ha querido compartir con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram @yassuryisback. Al parecer, tanto ‘Yassuri Yamileth’ como la música siguen siendo parte indispensable de su vida. Gran prueba de ello es que ha protagonizado algunos videos musicales de reguetón.

Aunque de su cabello liso y oscuro ya no queda nada, pues ahora luce una gran melena crespa y rubia, su estilo urbano, su pasión por la música y sus movimientos de baile siguen intactos. Al fin y al cabo, Marlene fue y siempre será la icónica y recordada ‘Yasuri Yamileth’.

Valeria Castro Valencia

Redacción Tendencias EL TIEMPO