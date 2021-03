Joven rusa explica por qué prefiere a los hombres colombianos

Yanita Karpova es una influencer rusa, vive en Colombia y domina el español casi a la perfección. Según dice en sus redes sociales, aprendió a hablar el idioma en tan solo cuatro meses.

Hoy en día, cuenta con más de 800.000 seguidores en TikTok. Precisamente, es la sensación en esa plataforma gracias a un video en el que respondió a la pregunta: ¿Es mejor un novio ruso o colombiano?



Karpova empezó diciendo: “En mi opinión, me encantan los hombres con piel morena, con cabello y ojos oscuros”.



Luego, hizo una comparación entre ambos países y agregó: “En Colombia la gente es superalegre y feliz; en Rusia es seria y triste”.



Su conclusión fue que prefiere a los colombianos por las razones mencionadas anteriormente y porque son muy románticos.

De hecho, el mismo día publicó un video en el que explicó la diferencia entre un novio ruso y uno colombiano: “El novio ruso no me regaló muchos cumplidos, en cambio un novio colombiano me dice muchas palabras lindas”, mencionó Karpova.



También resaltó nuevamente la alegría de alguien nacido en Colombia, en comparación con la seriedad que caracteriza a las personas de su cultura.



Anteriormente, la joven había contado en otro de sus ‘TikToks’ que para las mujeres rusas los latinos son muy sexys.

