La mujer que busca una nueva vida tras hacerse viral con su baile en TikTok

Yanira Berríos es una salvadoreña de 44 años que se volvió viral en la red social TikTok tras publicar un video bailando.



Antes de su fama, la mujer se dedicaba a vender dulces y agua en el centro histórico de la ciudad de San Salvador.

Ahora, su particular coreografía le da la vuelta al mundo en TikTok y seguro usted también la ha visto o la ha bailado.

En entrevista con la cadena de televisión ‘Univisión’, la mujer contó lo que la motivó a subir su video: “Yo veo TikTok y la música que a mí me gusta, y yo lo hago (el baile) [...] En mi juventud así bailaba, entonces yo vi la música, el sonido que era rápido y vi que me quedaba bien con los pasos que yo hacía”, dijo Yanira.



El video de Yanira ahora cuenta con más de 3,6 millones de ‘me gusta’, más de 57 mil comentarios y ha sido compartido unas 178 mil veces.



Además, cantidad de usuarios han querido imitar el baile de la salvadoreña, y han hecho dúos o referencias con ella.

Según contó a ‘Univisión’, lleva más de 17 años trabajando como vendedora ambulante. Ahora, quiere aprovechar su fama en redes para tener una mejor calidad de vida y, a futuro, poder comprar una casa.



Berríos ahora se dedica a crear contenido a tiempo completo, y dejó de lado su trabajo anterior.



Desde que es viral ha recibido cantidad de comentarios. Varios usuarios aseguran que la admiran y resaltan lo “pegajoso” de su baile y otros aseguran que “tiene mucho flow”.



Sin embargo, Yanira también señala que hay quienes le escriben comentarios malintencionados y hacen referencia a su “origen humilde”.



A pesar de todo, desde Salvador, Berríos sigue bailando e intenta mantener la audiencia que le trajo la fama. La mujer ya suma varios miles de seguidores en sus cuentas en TikTok.



Incluso, hace poco abrió una página en Facebook destinada a promover publicidad, debido a varias solicitudes que le han realizado.



En otro de sus videos, agradeció el cariño que ha recibido por parte de las personas: “En toda parte me reconocen, le doy gracias a mi gente, al amor que me dedican. Yo me siento muy feliz cuando me miran, me abrazan”, dijo.

