Yang Liwei pasó a la historia por ser el primer astronauta que China logró enviar al espacio exterior. Su misión inaugural, llevada a cabo en 2003, trajo consigo reconocimiento, pero también despertó la curiosidad de la comunidad científica por un inusual sonido que, según él, escuchó durante su travesía espacial.



Según contó Liwei, en diálogo con la Televisión Central de China, escuchó un extraño sonido mientras se encontraba en la nave, a millones de kilómetros de la superficie terrestre.

“No vino ni del exterior ni del interior de la nave espacial, pero sonó como si alguien estuviera golpeando el cuerpo de la nave espacial, como golpeando un balde de hierro con un martillo de madera”, reportó el también piloto militar.



Yang, quien posteriormente se convirtió en coronel de las fuerzas aéreas de China, despegó el 15 de octubre de 2003 de la base de Jiuquan, en el desierto de Gobi -situado entre el norte de China y el sur de Mongolia-.

A bordo de la cápsula Shenzhou 5 dio 14 vueltas a la Tierra, antes de aterrizar como el protagonista de una hazaña histórica para su nación, que se convirtió en la tercera en enviar humanos al espacio, después de la Unión Soviética y Estados Unidos.



De acuerdo con el medio internacional People's Daily Online, el vuelo tuvo una duración de 21 horas, en las que el astronauta recorrió el espacio exterior y, además, captó el particular sonido. Una vez el golpeteo hizo su aparición súbita, Liwei decidió acercarse a la escotilla de la nave para tratar de identificar la proveniencia del ruido. Sin embargo, no contó con suerte.



Cuando el navegante aéreo aterrizó en la Tierra, a casi un día de haber despegado, no quiso quedarse con las dudas. Todo lo contrario, en un intento por hallar una explicación al sonido, explicó los ruidos a los funcionarios del programa espacial y hasta trató de imitarlos con instrumentos.

Aunque Liwei no volvió a escuchar el sonido de manera exacta, al parecer, sí lo hicieron los astronautas que estuvieron a bordo del Shenzhou 6 y Shenzhou 7. “Antes de ingresar al espacio, les dije que el sonido es un fenómeno normal, por lo que no hay necesidad de preocuparse”, dijo el piloto, de acuerdo con el medio citado anteriormente.

¿Extraterrestres? Las teorías del extraño sonido



Luego de que salieran a la luz las declaraciones de Liwei, la comunidad científica se puso a la tarea de encontrar respuestas razonables. Si bien algunos apuntaban a que el sonido podría haber sido causado por actividad extraterrestre, hubo expertos que encontraron explicaciones mucho más mundanas.



La revista especializada Inverse, que se hace parte del Bustle Digital Group, por ejemplo, decidió acudir a la Nasa hace unos cuantos años para indagar qué tan frecuente era escuchar este tipo de ruidos entre los astronautas estadounidenses. Ante este cuestionamiento, la agencia respondió: “Hasta donde sabemos, no ha habido ningún informe de tales sonidos”.

Para el profesor Goh Cher Hiang, experto en ingeniería espacial de la Universidad Nacional de Singapur (Estados Unidos), en diálogo con ‘BBC Mundo’, el sonido respondía a un golpe físico que estaba recibiendo la nave espacial de Liwei. Mientras que para su colega Wee-Seng Soh, la respuesta yacía en las propiedades de expansión o contracción de la nave.



“(El sonido) pudo ser el resultado de la expansión o contracción de la nave, especialmente cuando la temperatura del exterior de la misma pudo haber cambiado considerablemente, una vez que entró en órbita”, explicó Soh para el medio citado anteriormente.



No fue hasta el año 2016 que Liwei rompió el silencio y dejó al descubierto otra posible explicación de los ruidos que escuchó, en medio de un evento en una escuela de la ciudad oriental de Ningbo, provincia de Zhejiang.

De acuerdo con ‘China Daily’, el astronauta dijo que los golpes fueron el resultado de la disminución de la presión del aire, que provocó cambios en la estructura de la nave espacial cuando partió de la Tierra hacia el espacio. “Creo que es algo normal. Es necesario identificar cuidadosamente la causa”, declaró en su momento Liwei.



Esta teoría llamó la atención de la científica espacial Liu Hong, quien coincidió en que el sonido podía provenir de deformaciones en los materiales de la pared interna de la cápsula espacial debido a cambios en la presión.



Junto con un equipo de investigadores, lograron determinar que “un cambio en la temperatura de la cápsula causaría un cambio en la presión del aire, y la diferencia de presión entre las paredes interna y externa de la cápsula generaba pequeñas deformaciones en los materiales de la pared, produciendo el sonido ¡Dong! ¡Dong! ¡Dong!”.

