La ternura del pequeño Yanfry ha invadido las redes sociales desde que su tío empezó a compartir videos que reflejaban la picardía e inocencia del niño.



Luego del éxito del video en el que el menor asegura que “camina como hombre”, también se viralizó un clip en el que el niño le da quejas a su madre y a su tía: “Tía Paola, mamá, mire que Camilo dijo una grosería (…) Yo no voy a decirla”, dice.

Sin embargo, el audio del video comenzó a ser muy usado en redes sociales como TikTok y algunos usuarios lo utilizaron para hacer referencia a personas de color, mascotas de pelaje negro y otros objetos, entendiéndose como una ‘broma’ despectiva y racista.



Ante esto, en la cuenta de Instagram del pequeño Yanfry, se publicó un video en el que él rechaza la tendencia. En el metraje, se le ve caminando por la calle de la mano de una joven. Entonces, se encuentra con dos niños que juegan en frente de una casa, parecen ser sus vecinos. Él los saluda, pero ellos responden entre risas: “Buenas tardes, tía Paola”, haciendo referencia al clip viral.



Luego, se devuelve y les dice con molestia: “¿Por qué le dicen tía Paola?”, a lo que los niños responden: “Porque es color tía Paola”, refiriéndose a la joven con quien Yanfry caminaba.

Seguido a esto, el niño llama a su verdadera tía Paola y trata de darle una lección a los menores: “Ella es mi tía Paola y lo que ustedes dijeron, eso es racismo”, comienza diciendo Yanfry, a lo que la joven se presenta dice: “¿Ustedes saben el daño que esto puede causar a otros niños y en otras personas? Hay que pensar para hablar”. Los pequeños se disculpan.



En una siguiente toma, los protagonistas de este video se reúnen y dicen al unísono: “No al racismo”. En la descripción del video se puede leer: “Yanfry y la tía Paola se despachan contra el racismo”.



El clip, que fue publicado hace dos días, tiene más de 66 mil ‘me gusta’ y cerca de 1.400 comentarios. Algunos indican que no entienden por qué es racista usar el audio, mientras otros usuarios explican por qué sí lo es: “Para todos los que comentan que no le ven el racismo, obviamente no lo van a ver. Porque no es hacia ustedes, porque para ustedes todo lo de la gente negra es un chiste”, escribió una de las internautas. “Tuvo que salir un menor de 5 años a decirle a un montón de adultos que no sean racistas y que burlarse de las personas negras no está bien”, agregó la persona identificada como ‘aquariahna25’ en Instagram.



“Pues a mí me parece muy tierno la forma como lo dices y no le veo nada de racista ni irrespetuoso”, escribieron otros.

