El controvertido ‘influencer’ Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, se deslindó de la mayoría de sus colegas en las últimas horas a través de un video publicado en su cuenta alterna de Instagram.



La discordia del antioqueño con otros famosos digitales tiene que ver con la aparición de Yanfry Díaz, un menor que no sobrepasa los 4 años, en las plataformas virtuales de algunos creadores de contenido.



“Me preocupa que es demasiado joven, demasiado niño y no sé cómo esté tomando esto de la fama la familia”, apuntó en un primer momento Gómez.

Luego, enfatizando en que su reclamo no era contra los responsables del menor que ha ganado amplio reconocimiento en las últimas semanas, apuntó contra el “aprovechamiento” que, según dijo, otras personas están haciendo de Yanfry:



“Me está dando mucha rabia cómo tanta gente se está aprovechando de él y lo está llamando, haciéndolo viajar, sacándolo en sus videos o aprovechándose de su reconocimiento y por ahí me han dicho que no le dan nada”.



‘La Liendra’ respaldó su crítica haciendo hincapié en los pocos recursos económicos con que cuenta la familia del pequeño. Además, resaltó el hecho de que Yanfry sufra de varias dolencias médicas.



“Más del 90 % de ‘influencers’ simplemente lo utilizan, lo mandan pa’ su casa y no le dan nadita, ni una ayuda”, aseveró.



En su caso, conforme relató, le han escrito para hacer un video con el menor, pero por su poca edad ha “dicho que no”.



Eso sí, aunque no planea publicar alguna pieza con Yanfry, sí piensa “ayudarle” de alguna forma.



“Voy a tratar de contactarme internamente, por debajo, a ver en qué le puedo ayudar. No lo voy a postear en mis redes sociales(...) no quiero darle más presión al niño, simplemente lo quiero ayudar”, anunció en su video.



¿Quién es el famoso Yanfry?

Yanfry Díaz es un niño de Istmina, Chocó, que ha conseguido gran popularidad en redes sociales gracias a los videos que su tío, Bernardo, hace de él.



Para los internautas, su singularidad y autenticidad han sido las razones detrás del ‘boom’ de sus videos en redes sociales.



A la par de su encanto, según han dado a conocer sus familiares, el menor sufre de hipotiroidismo e hipoglucemia.



Por dichos cuadros, el pequeño se somete diariamente a tratamientos hormonales, conforme ha dicho su madre.



Su irrupción en el panorama nacional ha abierto el debate sobre los riesgos que podría traer la exposición de menores de edad en redes sociales.



Hasta el momento, la familia de Yanfry se ha mantenido al margen de quienes han visto en su popularidad un posible problema.

