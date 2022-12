A través de la cuenta de Instagram en la que se publica contenido del menor quedó evidenciada la millonaria cifra por pautar en redes sociales con Yanfri, el nacido en Istmina, Chocó.

Fue en 2021 cuando su tío Bernardo Díaz lo grabó mientras él caminaba muy serio, en ese momento él le preguntó: “Yanfry, ¿vos por qué venís caminando así todo bonito?”. A lo que el pequeño respondió: “Porque camino como un hombre”. A partir de entonces, su video fue tan viral en redes que el niño se volvió muy popular.



Actualmente, su reconocimiento va en ascenso, pues Yanfry aparece en las pantallas de televisión, en todas las plataformas digitales y en varias marcas de productos.



La millonaria pauta

Desde la cuenta de Instagram de Yanfry postearon una fotografía que indicaba cuánto cobra su mánager por las diferentes publicaciones en redes sociales.



Con casi un millón de seguidores, lo más económico y asequible que se puede encontrar en el portafolio son las historias, pues cada una cuesta 770.000. En cuanto a las fotos y videos, el valor es de 1’650.000 pesos. Y una publicación en Facebook cuesta 1’100.000 pesos.

Los famosos reels también le generan bastantes ingresos al menor y a su entorno, ya que en su perfil de Instagram alcanzan los 2’200.000 pesos. Por otro lado, está la plataforma de videos cortos como TikTok, en la cual se pautan los productos más caros: 3’300.000 de pesos por video.



El chocoano, con tan solo cinco años de edad, se convirtió en una de las figuras públicas más virales en redes. Su carisma, ternura, inocencia e inteligencia han sido la clave para ganarse el cariño de los colombianos y permitirle ser lo que es hoy en día.



La otra cara del niño que ‘camina como hombre’

Pese a sufrir de hipotiroidismo e hipoglucemia, según contó su madre en una entrevista concedida a EL TIEMPO, el pequeño siempre trata de sacarle una sonrisa a ella y las demás personas que lo rodean.



“Lo llevamos al médico a Cali —un viaje por tierra de más de diez horas— porque le dolían mucho las muelas, tenía los dientes dañados y le dio un bajón de azúcar, y lo tuvimos que hospitalizar durante dos meses. Se le subía el azúcar y convulsionaba”, dijo Tatiana Quiñones, madre del menor.



Además que se ha convertido en una inmensa ayuda para ella y su tío. A su corta edad, ya es quién aporta a su familia económicamente y le dio un giro a su realidad, esa que se vive en zonas como las del Chocó.



La madre de Yanfry trabaja como empleada doméstica y, pese a que tiene una carrera, no pudo ejercerla porque no encontró trabajo. Así que decidió dedicarse a asear casas para sobrevivir en el Chocó y darle un plato de comida al menor y a otra hija de 12 años de edad. “Toca trabajar muy duro porque, si no trabajamos, no comemos”.



Actualmente, ella viaja con su hijo y el tío del niño, quien por cierto, dejó su trabajo como obrero para dedicarse a ser el mánager de Yanfry y manejar las cuentas que crearon en diferentes redes sociales. Hoy en día se dedica de lleno a ello y es el encargado de cada movimiento, publicación, entrevista y contrato del popular ‘yo camino como un hombre’.



“Es maravilloso lo que está pasando con nosotros. Tengo que estar pendiente del celular desde temprano, pues quieren hacerle entrevistas, le piden saludos, entre otras cosas”, contó el tío para este diario.

¿Qué es el hipotiroidismo?

Según la clínica Mayo, el hipotiroidismo (tiroides hipoactiva) “es un trastorno en el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales”.



Esta enfermedad puede no causar síntomas notables en sus primeras etapas. Con el paso del tiempo, el hipotiroidismo que no es tratado puede generar varios problemas de salud como la obesidad, dolor en las articulaciones, infertilidad o enfermedad cardíaca.



Los síntomas son la fatiga, aumento de la sensibilidad al frío, estreñimiento, piel seca, aumento de peso, hinchazón de la cara, ronquera, debilidad muscular, nivel de colesterol en sangre elevado; dolores, sensibilidad y rigidez musculares; dolor, rigidez o inflamación de las articulaciones, períodos menstruales irregulares o más intensos de lo normal, afinamiento del cabello, ritmo cardíaco lento, depresión, memoria deficiente y glándula tiroides agrandada (bocio).

¿Qué es la hipoglucemia?

La clínica Mayo explica que esta enfermedad es “una afección por la que su nivel de glucosa sanguínea está por debajo del rango normal”. La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo.



Se presentan síntomas como: palidez, temblores, sudoración, dolor de cabeza, hambre o náuseas, latidos del corazón irregulares o acelerados, fatiga, irritabilidad o ansiedad, dificultad para concentrarse, mareos o aturdimiento y hormigueo o entumecimiento de los labios, la lengua o la mejilla.

