Yailin 'La más viral' lanzó oficialmente al público su nueva canción 'Narcisista', que ya tiene más de 429.000 visitas en YouTube a menos de un día de haberla publicado.



Sin embargo, su nueva canción ha estado en la mira e incluso han comentado que Yailin es "la nueva Shakira", ya que el publico presume que su canción va dirigida al cantante urbano Anuel AA con el que sostuvo una relación y tienen una hija.



En la letra de la canción la artista habla de las mentiras, la inmadurez y el narcisismo haciendo referencia a que el "karma" va a cobrarlo.



De hecho, en su perfil de Instagram publicó un video en el que cantaba un apartado de la canción:



Esta es la letra del nuevo tema de la cantante:

Yailin expresa por medio de la canción que se liberó de las "mentiras" y el "narcisismo" en su vida.



Aquí, algunos fragmentos de la canción:



"Ahora no venga con tu carita de yo no fui, cuando te necesité nunca tuviste ahí, no merecía ni la mitad de lo que yo te di, quisiste parar mi camino, pero yo seguí. Soy capaz de vivir, tu foto ya borré, muchacho de la mente ya yo maduré, por eso me alejé y de ti ya me olvidé, egoísta, mentiroso, narcisista, que ya no estoy en ti. En mi película ya no eres protagonista, teníamos un amor de redes y televisión", canta Yailin.



En otro apartado dice: "El karma te va devolver pa’ atrás, real hasta la muerte y te volviste na’, egoísta, mentiroso, narcisista que ya no estoy en ti no insista, en mi película ya no eres protagonista".

