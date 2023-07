Durante los últimos meses, la relación de la influencer Jorgina Lulú Guillermo Díaz, conocida como ‘Yailin La Más Viral' con el cantante de música urbana puertorriqueño Anuel AA se ha apoderado de las redes sociales.

Cuando Anuel AA conoció a Yailin, el cantante sostenía una relación con la colombiana Karol G, a quien le fue infiel y terminó para casarse con la rapera dominicana.

La nueva pareja anunció su matrimonio por lo civil en junio del 2022, semanas más tarde anunciaron el embarazo y en febrero del 2023 se conoció la separación, pero se desconocían los motivos.



Recientemente, la dominicana compartió en sus historias de Instagram una serie de publicaciones, donde aseguró que el cantante Anuel AA la golpeaba cuando estaba en embarazo.

“Yo si me rio, si eres un narcisista, dile al mundo Ema, que me golpeabas cuando estaba embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo pana” colocó en una de las publicaciones.



De igual manera, ‘Yailin’ aseguró que tras la separación el puertorriqueño la dejó sin un solo dólar, pues compartió con sus millones de seguidores una imagen donde dijo: “me dejaste sin un solo dólar, te robaste el único dinero que tenía a mi nombre, mi ropa, mis prendas, me dejaste sin nada”.

Al parecer, la polémica inició porque Anuel AA publicó una fotografía donde se veía el rostro de la pequeña Cattleya, sin tener en cuenta el compromiso que hicieron de proteger a la menor de los comentarios de redes sociales.



El cantante de música urbana puertorriqueño se defendió de las acusaciones de su exesposa, asegurando en su cuenta de Instagram que: “esos golpes fueron hechos por ella misma, para demandarme y poderme enviar preso”.

