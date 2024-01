Yailin ‘La más viral’ y Tekashi no van más: ‘Tú también necesitas ayuda’, le dice ella

La relación de Yailin ‘La más viral’ con Tekashi 6ix9ine es una de las más polémicas de los últimos meses de la farándula internacional. Ambos artistas han terminado y retomado su noviazgo en diferentes ocasiones. Igualmente, ambos manifestaron ser víctimas de violencia física y verbal entre ellos.

El pasado 15 de diciembre del 2023, la intérprete de ‘Chivirika’ fue arrestada en Miami, Estados Unidos, luego de que Tekashi compartiera en sus redes sociales videos en los que la dominicana lo agrede con diferentes objetos, patea su auto e incluso lo amenaza con un cuchillo.



Yailin fue liberada unas horas más tarde, y 6ix9ine aprovechó para expresar que no quería perjudicarla, pero que ella “sí necesitaba ayuda”.

Yailin y Tekashi terminaron de nuevo

El 3 de enero, en redes sociales se hizo viral una grabación en la que se ve a ambos cantantes juntos y cariñosos en un evento público en Miami, Estados Unidos. La situación provocó que varios internautas interpretaran la escena como que ellos habían retomado su relación.



No obstante, al poco tiempo, Tekashi subió unos ‘clips’ en las historias de su perfil de Instagram, para volver a destacar que Yailin lo agrede.



“Para la gente que va a crear su propia noticia falsa, la verdad es que Yai es muy celosa. Tan hermosa que es la niña, pero muchas inseguridades. Nunca pude entender. La Yai necesita mucha ayuda psicológica, terapia”, escribió el hombre en la red social.

A los minutos, Yailin publicó en las historias de su perfil de Instagram: “Si yo ya tomé la decisión de no estar contigo, deja de estar subiendo videos viejos”.



Estas palabras llevaron a 6ix9ine a subir más grabaciones en las que aseguraba que la expareja de Anuel también le dañó varios computadores en su casa, pero quería mostrar pruebas para que la joven, de 21 años, consiga ayuda profesional.

‘La más viral’ no se quedó callada y compartió el mensaje: “Si estoy tan loca, porque seguías conmigo y por qué decía que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir”.



Asimismo, destacó: “Por qué no hablas del show de la Vega que entraste a golpe con todo el mundo porque me fui, tú también necesitas ayuda, porque aquí estamos locos los dos”.



Fuerte caída de Karol G en pleno concierto

