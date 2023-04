La cantante Ana Gabriel está realizando una serie de conciertos antes de que haga oficialmente su retiro de los escenarios y el turno el pasado fin de semana fue para República Dominica.



Dentro del público, en primera fila, estaba presente 'Yailin 'la más viral', quien registró su asistencia en un video para su cuenta de Instagram.

En el clip se puede ver cómo Ana Gabriel le dedica un mensaje: "Yo no sabía de ella y me dicen que entre el público se encuentra Yailin. Gracias de verdad por venir, se lo agradezco infinitamente. Veo el público como la quiere y yo le comparto ese amor, ese amor que sabe usted misma que le tienen".



En ese momento, la cámara enfoca a Yailin, quien no puede contener el llanto y mientras graba intenta secar sus lágrimas. En ese momento, Ana Gabriel vuelve a dirigirse a ella y le dice: "No llore, bueno, sí llore que para eso son las canciones, para llorar".



En su cuenta, la ex esposa de Anuel escribió: "La emoción no me cabe en el pecho, una mezcla de alegría, agradecimiento, nostalgia y sobre todo amor por una leyenda viviente que goza de mi admiración. Te amo @anagabrieloficial hoy cumplí uno de mi más grande sueños".



Por ahora, muchos usuarios aseguran que la ruptura de la puertoriqueña tiene que ver con su llanto. Además que reciéntemente Anuel en sus conciertos ha hecho varios comentarios que se asocian con Karol G, quien era su nova antes de Yailin.

