La cantante Yailin, quien se autodenomina como ‘la más viral’, es protagonista de una nueva polémica, esta vez no por su relación con el rapero Anuel AA. La dominicana, de 21 años, en los últimos días se encuentra ofreciendo conciertos en escenarios pequeños de Estados Unidos. Fue en uno de estos en donde un fanático la atacó.

La cantante, cuyo nombre de pila es Jorgina Díaz, ya había finalizado su presentación y se disponía a salir del recinto acompañada de guardias de seguridad.



Mientras caminaba, una persona la tiró del cabello, según registraron videos difundidos en redes sociales. Pese al fuerte ataque, Yailin no perdió el equilibrio y logró salir escoltada.



‘Dé gracias a Dios’

La intérprete de ‘Si tú me buscas’ y ‘Chivirika’ no dejó de lado la situación y optó por pronunciarse mediante su cuenta de Instagram. Le envió un contundente mensaje al individuo que la agredió.



“A la persona que lo hizo, que le dé gracias a ese Dios que está allá arriba. Que ni yo ni Emma nos dimos cuenta”, señaló. Con Emma hizo referencia a Anuel AA, pues su nombre real es Emmanuel Gaszmey Santiago.

De esta manera, insinuó que si su novio se hubiera fijado del ataque, la persona habría tenido problemas. “Que si no, ya estuviera demandada por dinero de la pena que se hubiera cogido”, concluyó.



El metraje de redes sociales no permite ver quién le agarró del cabello; solo se aprecia una mano en medio del tumulto de fans que la ovacionaban a la salida de la presentación.



La reacción de Yailin fue criticada por otros internautas, quienes aseguraron que no debía replicar más odio. En cambio, otros usuarios no estuvieron de acuerdo con la agresión e hicieron un llamado a la persona que lo hizo para que pida disculpas.

Una gira marcada por problemas

Este no ha sido el único inconveniente de Yailin durante su gira por bares y recintos pequeños de Estados Unidos. Por ejemplo, en su presentación en New Jersey estaba cantando, pero se acercó a un cañón de humo y confeti y no se percató cuando este estalló en su cara.



La rapera también ha sido criticada por hacer ‘playback’ o no cantar realmente. De acuerdo con algunos videos, desafinó en una de las pistas y prefirió bailar para sobrellevar el hecho.

Además, una fanática expresó su descontento en redes porque la habían sacado del concierto al llevar una peluca azul. “Fui a ver a Yailin y me dijeron que no podía estar ahí porque la señorita dijo que no iba a cantar si había alguna mujer con este tipo de pelucas”, reveló.



Dicha prohibición fue relacionada por la fan y otras personas como una muestra de que a la rapera no le gusta Karol G, expareja de Anuel y quien tiene su melena teñida de azul.

