Yailin 'La más viral' responde a las críticas: 'Mi hija está mejor que todo el mundo'

Yailin nuevamente está en boca de la opinión pública tras responder ante las insistentes opiniones sobre la custodia de su hija, Cattleya y las criticas hacia su maternidad.



En repetidas ocasiones, tanto seguidores de Anuel AA como de la reguetonera se han pronunciado en las redes sociales sugiriendo que este debería hacerse cargo de la bebé de 10 meses, tras los constantes escándalos de la artista con su actual pareja, el rapero Tekashi.

A través de un 'live' en su cuenta de Instagram, la cantante manifestó su disgusto al leer varios de los comentarios de las personas que se habían unido al mismo, donde le escribieron que el boricua debería tener a su cargo a la bebé, cuestionando su rol de madre.



Con bastante molestia, la intérprete aseguró que la menor se encuentra mejor que muchos a su lado, aprovechando para decir que su padre Emmanuel Gazmey Santiago, como es el nombre de pila del cantante, al parecer no le conoce siquiera la talla de sus zapatos, evidenciando lo alejado que se encuentra de ella.



"A mi hija la sueltan en banda, mi hija está mejor que todo el mundo.

Cuando yo estuve sola y tuve mi amenaza de aborto, yo no vi a nadie, ni él mismo apareció, ese ni sabe cuánto calza su hija para estar diciendo que está mejor con él. No está mejor con nadie, fui yo quien la parí,", replicó en primera instancia en la historia.



Así mismo, aseguró "que Anuel no responde por la manutención de sus otros dos hijos", Pablo y Gianella, que son fruto de relaciones anteriores a su vínculo con Yailin.



Y añadió que aceptaba las críticas respecto a su carácter, pero no aceptaría pedirle ayuda a nadie sobre las necesidades de su hija y "menos si tenía que rogarle al padre para que asumiera su responsabilidad".



"Mijo, ese no mantiene ni a sus otros hijos y ¿va a mantener la mía? Yo puedo ser loca y de todo, pero no ando mendigándole a nadie ni por un tarro de leche para mi hija", argumento durante la interacción con sus seguidores en la red.

Finalmente, concluyó con que era posible que la bebé no reconociera a su papá, demostrando que este casi no comparte mucho con la menor, ya que señaló que ella probablemente podría llorar al verlo.



"Los que están opinando, ah que está mejor con fulano, dile al pai que venga a buscarla, es que hasta ella se puede poner a llorar sin saber quién es", finalizó la mujer en el en vivo.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

