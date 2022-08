En las últimas semanas se han difundido diferentes rumores en redes sociales sobre la relación entre Anuel y Yailin. La polémica aumentó luego de que la joven cerrara su cuenta de Instagram hace unos días.



Ahora Yailin volvió a sus redes sociales para probarle a sus seguidores que estaría bien y solo se estaba dando un respiro del internet. Además, apareció con un color de cabello diferente al anterior.



Yailin promocionó el sencillo musical de su esposo. Foto: Instagram: @yailinlamasviralreal

Lo que más sorprendió a sus fanáticos fue una de las historias que publicó en su Instagram. Se trata de una imagen de la portada de la próxima canción de Anuel con la música de la misma.



La joven habría silenciado las especulaciones de que la pareja estaría en medio de un proceso de divorcio. Semanas atrás, algunas personas aseguraron que los recién casados se encontraban en crisis debido a los celos del reguetonero.



Yailin mostró su nuevo estilo ante las cámaras de su estilista en República Dominicana. Según la profesional, la artista estaría tomando clases de maquillaje para mejorar su técnica y aprender a arreglarse ella misma.



“Cuarta clase para mi @yailinlamasviralreal ¿Adivinen? Se maquilló ella sola. Hoy hicimos unos ojos más fuertes y difuminación más intensa”, escribió Genesis Vargas, dueña del centro de estética.



Todos los días la cuenta del lugar ha estado publicando los avances de Yailin. Lo que más notaron los fanáticos ha sido su cambio físico y su melena rubia, muy diferente al cabello oscuro que llevaba hace unas semanas.

Los rumores

Días atrás, algunos medios dominicanos especularon que Yailin estaría embarazada y en medio de una separación con el artista puertorriqueño. Debido a esto, la joven se habría alejado de sus redes sociales.



Un programa de farándula de la isla, conocido como ‘Esto no es radio’, aseguró que se trataba de una crisis matrimonial, la primera que la pareja habría tenido en los meses de relación.



“Georgina Lulú, mejor conocida en el argot popular como Yailín, la más viral está embarazada y eso es de felicidad y agrado. Pero lo que no es tan de felicidad y agrado es que, ciertamente, hay una crisis… Al final el tiempo da la razón, y hay una crisis en el matrimonio, una crisis fuerte y ojalá no pase, porque se habla hasta de divorcio”, señaló Gary Acosta, periodista del programa radial.



Los cantantes no respondieron a los señalamientos de la prensa e internautas pero tampoco se han mostrado juntos otra vez. La relación entre ambos inició a comienzos de 2022 y en el mes de junio se casaron en una boda civil celebrada en República Dominicana.

