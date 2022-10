Siguen los rumores sobre la relación entre Yailin ‘la más viral’ y Anuel. La pareja, que se casó a principios de junio, no ha vuelto a mostrarse en redes sociales y todo apunta a que habrían terminado, sin embargo, ninguno de los dos lo ha confirmado.



Ambos solían presumir de su matrimonio y los costosos regalos que se hacían. Semanas atrás, dejaron de publicar contenido juntos y Yailin cerró su cuenta de Instagram por unos días.



Tras las sospechas de los fanáticos, la dominicana regresó a las redes sociales pero ha mantenido un bajo perfil desde entonces. Por su parte, Anuel habría estado saliendo con otras mujeres, según los testimonios de algunas modelos.



Este 10 de octubre Yailin volvió a aparecer en una transmisión en vivo en su perfil de Instagram. La mujer sorprendió a sus seguidores con un particular cambio de ‘look’. Aunque las cabelleras de colores no son raras en la cantante, esta vez asombró a todos con una melena verde.



La artista mostró que nuevamente está utilizando el cabello largo y que no le tiene miedo a los cambios. En el video, publicó un emoticón de manzana verde para representar su transformación.



Los internautas especularon que el nuevo color simboliza que está entrando a una etapa diferente de su vida, ahora sin Anuel. En sus historias, también compartió imágenes de cómo luce actualmente.

Anuel AA y Yailin se casaron a inicios de junio. Foto: Instagram: @anuel

¿Embarazada?

En la misma transmisión en vivo, otro detalle sobresalió para los seguidores de la cantante. En un momento, Yailin movió la cámara hacia su cuerpo y mostró su torso y abdomen.



La cantante habría expuesto su pronunciada barriga, que para muchos confirmaría el embarazo. Algunos incluso aseguraron que lo hizo a propósito y otros manifestaron que solo se trataba de la posición de su cuerpo.



A pesar de que solo duró unos segundos, las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales. Medios dominicanos afirmaron desde hace semanas que Yailin estaba en estado de gestación, lo que habría causado un conflicto con Anuel.



“Georgina Lulú, mejor conocida en el argot popular como Yailin la más viral, está embarazada y eso es de felicidad y agrado… Pero lo que no es tan de agrado es que, ciertamente, hay una crisis. Al final el tiempo le da la razón y hay una crisis en el matrimonio, una crisis fuerte y ojalá no pase, porque se habla hasta de divorcio”, expresó el locutor dominicano Gary Acosta.



Ante los rumores de las últimas semanas, Yailin manifestó que demandaría a todos los medios de comunicación que hablaran de ella. La cantante se ha mostrado reacia a confirmar las noticias y ha preferido ignorar las preguntas y comentarios.

