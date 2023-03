Desde que Anuel AA confirmó su separación con Yailin ‘La Más Viral’, los famosos han estado bajo en ojo público. En especial la cantante dominicana, ya que sus seguidores están interesados en ver como se desarrolla esta nueva etapa en su vida como mamá.

La intérprete de ‘Chivirika’ suele ser muy activa en redes sociales y constantemente le muestra a sus fans como se siente con sus últimos meses de embarazo. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a sus seguidores al mostrar un gran regalo que recibió.



En sus historias de Instagram, red social en la que acumula más de 6,9 millones de seguidores, mostró la nueva casa en donde vivirá con su pequeña Cattleya, que muy pronto llegará a los brazos de sus padres.



(Lea también: Yeferson Cossio rifa becas de inglés entre sus seguidores, ¿cómo participar?).



En el corto clip, la dominicana mostraba su hogar, en el primer piso se encuentra una amplia sala de paredes blancas y unos grandes ventanales de color azul. También mostró una pequeña parte del segundo piso, el cual tiene una estética moderna. Además, Yailin acompaño su video con unas pequeñas palabras de agradecimiento.

“Gracias a Dios por tu amor y tus bendiciones. Cada día confío más en tus planes conmigo, gracias por mi nuevo hogar”, escribió sobre el video.



(No deje de leer: Así ultimaron el domingo a ‘Pedrinho Matador’, el peor asesino serial de Brasil).



Esta grabación ha sido reposteada por varias cuentas que se dedican a compartir contenido de famosos. Ahí los internautas han dejado sus felicitaciones y opiniones, incluso, algunos han llegado a afirmar que este regalo fue del cantante puertorriqueño, el padre de su hija.



“Claro, su esposo se lo compró para ella y su reina”, “Ojalá haya sido un sacrificio de ella, para el que día de mañana le digas a su baby: ‘esto es lo que ganó mami trabajando duro’, no diciendo que es lo que le dejo su padre para comprar o recompensar lo malo que ha hecho”, “No soy su fan, pero como ser humano que es me da mucho gusto que tenga si casita para su beba dios las bendiga”, se lee en los comentarios.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

