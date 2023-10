Yailin 'la más viral' habla de supuesto maltrato de Tekashi 6ix9ine tras su detención

El pasado 15 de octubre, Tekashi 6ix9ine fue arrestado por las autoridades de República Dominicana, luego de recibir una denuncia de agresión en su contra por parte del productor musical del artista 'Diamond La Mafia'.



Las víctimas aseguran que el rapero los agredió tras una ataque de celos hacia Yailin 'la más viral', que se encontraba en el estudio con el equipo del artista, donde estaban trabajando en una nueva canción.

Así lo reveló el productor en un 'live' de Instagram, donde mostró las laceraciones que sufrieron dos miembros de su equipo de trabajo en su rostro: "69 se tiró aquí al estudio mío celándome con Yailin, yo con mi esposa aquí y partió a todos mis productores. Yo me acababa de ir hace cinco minutos", afirmó.



#Tekashi69 es acusado de agredir a #Yailin y a sus productores musicales 😱 pic.twitter.com/a3gHDMIFrf — Rechismes (@rechismes) October 14, 2023

A través de medios locales, se conoció que el rapero sí habría visitado las instalaciones del estudio junto a tres hombres más, con los que entró caminando al lugar y, posteriormente, salió corriendo del mismo.



En la cámara de seguridad del sector se alcanza a visualizar el ingreso del cantante con un pasamontañas y como este emprende su huida minutos después de la presunta agresión.



El ataque sucistó la duda de si la reguetonera también habría sido víctima de presuntos actos de abuso por parte del rapero.

La Película.. llega Yailín y después llega Tekashi golpea el productor y a correr pic.twitter.com/HOV5v1QIPT — EL TOXICO RD (@eltoxicord) October 13, 2023

¿Cuáles fueron las declaraciones de Yailin?

A pesar de las pruebas difundidas en las redes sociales por las personas agredidas, la dominicana declaró a través de su cuenta de Instagram, que se encontraba en perfectas condiciones.



De hecho, afirmó que no se consideraba víctima de ningún tipo de maltrato, ni físico ni emocional propinado por parte del estadounidense y que al contrario, esperaba que este saliera rápidamente de detención.



"Quiero aclararles que yo no he sido agredida ni verbal, ni psicológicamente. Yo estoy bien. Las autoridades están trabajando, esperemos que Daniel salga pronto. Yo quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no son, como siempre", mencionó en la 'instastory'.

Así mismo, expresó que no le gustaba develar su vida privada, pero en vista de las circunstancias tuvo la supuesta necesidad de aclarar que ella no había sufrido ningún ataque por parte de su pareja y que se encontraba enfocada en su nuevo lanzamiento musical del que ha revelado muy poco.



No sin antes de hacer la advertencia de que no hablaría más sobre el tema y que esperaba que Tekashi sorteara esta supuesta dificultad para seguir cantando entre los dos, según sus insinuaciones.



"Última vez que hablo del tema. A mí nadie me ha golpeado ni me ha hecho nada y lo que viene es saco de música, vamos a seguir trabajando desde que lo saquen de este problema porque esto es una porquería, esto no es nada. Vamos a salir de esto", finalizó en el clip.



Su anuncio se suma a la comunicación escrita que hizo en días pasados, también en su cuenta de Instagram, afirmando que estaba enfocada en su hija y su madre y desmintiendo haber sido maltratada. Situación que el mismo 'Diamond' respondió: "Qué decepción. Ahora me quieres hacer quedar mal", según 'TMZ'.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

NATHALIA GÓMEZ PARRA

EL TIEMPO

EL TIEMPO

