Yailin ‘La Más Viral’ en los últimos meses, ha estado bajo el ojo público luego de confirmarse su separación con el cantante Anuel AA y por el nacimiento de su hija Cattleya. Sin embargo, recientemente ha vuelto a ser noticia, ya que fue amenazada de muerte por una tiktoker.

En esta red social, una mujer que se hace llamar ‘La Lominera’ en un corto video, el cual se hizo viral, comentó que quería matar a Yailin porque presuntamente le había robado unas cosas en el pasado.



“Por encima de todos ustedes, donde quiera que yo me tope con ‘Yailin la más viral’ en cualquier bar, en cualquier sitio, puede andar con 80 guardias de seguridad, le voy a vaciar la 9 milímetros que yo tengo, en la cabeza. ¿Qué me importa a mí caer presa? Yo soy una loca. Para que me pague todo lo que me robó, me lo va a pagar”, comentó.



La mujer no dio más detalles sobre el supuesto robo, pero al parecer, ‘La Lominera’ le dio trabajo a Yailin en un cabaret y supuestamente ella le había hurtado algunas cosas.

Los abogados de la cantante confirmaron que van a demandar a la mujer. Foto: Instagram @andrestoribio

“A ti Yailin La Más Viral, o me buscas todo lo que me robaste en el cabaret, o el día que yo me encuentre contigo por más seguridad que tú tengas, te voy a vaciar mi pistola en la cabeza. El día que Yailin me demande a mí, ese día deja de respirar, te lo digo yo”, aseguró.



Los clips de ‘La Lominera’ se han vuelto virales en la plataforma y por esta razón, los abogados de la cantante, a través de sus redes sociales, aseguraron que interpondrían una demanda.



“Las amenazas que nuestra clienta recibió hace unos días, Toribio Lawyer está trabajando con la querella, y el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional fue puesto en conocimiento”, escribió Andrés Toribio en sus historias de Instagram.

