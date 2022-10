La artista dominicana Yailin ‘la más viral’ ha gozado de una fama importante por canciones como ‘Si tu me busca’ y ‘Yo no me voy acostar’; además por su polémico matrimonio con su colega puertorriqueño Anuel AA.

No obstante, poco se sabe de la vida privada de la cantante de música urbana, pese a la confesa admiración y odio que muchos internautas tienen hacia ella; quienes habitualmente tienen discusiones respecto de su postura hacia ella.

Recientemente se conoce que Yailin, más allá de una carrera controvertida, tiene una hermana que triunfa en el mundo de las redes sociales y las plataformas de contenido por suscripción.

Su nombre es Kimberly Guillermo Díaz, quien se hace llamar 'Mami Kim', quien goza de una fama importante en redes sociales pues, además de tener casi 160 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, también tiene una reputación muy importante en OnlyFans, plataforma en la cual la mujer cobra una suscripción mensual de 10 dólares estadounidenses (48.000 pesos colombianos).

Las comparaciones entre ella y Yailin no se hacen esperar, pues hay quienes aseguran que ambas tienen rasgos muy similares, pese a las cirugías estéticas a las cuales se han sometido. Sin embargo, hay otros internautas que consideran a la creadora de contenido más atractiva que su hermana.

Así mismo, Yailin se encargó de hablar brevemente de su hermana en una entrevista para el canal de YouTube ‘Capricornio TV’, asegurando que ella es madre de una niña, fruto de una relación conflictiva.

Además, ‘Mami Kim’ estuvo presa por adquirir y consumir marihuana, no obstante, la mujer habría “aprendido de sus errores”, por lo que se dedicó a hacer dinero a través de sus redes, según información del medio digital ‘Terra’.

