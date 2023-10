Yailin 'la más viral' espera un bebé de Tekashi 6ix9ine, según 'paparazzi' Jordi Martin

Luego de que se conociera que el rapero y productor Tekashi 6ix9ine había sido arrestado por las autoridades de República Dominicana este 15 de octubre, tras haber sido denunciado por una presunta agresión, se conocen nuevas noticias, que lo involucran a él y a su pareja, Yailin 'la más viral'.



Según han informado los medios, el pasado domingo Tekashi 69 agredió físicamente a un productor musical del artista 'Diamond La Mafia' en medio de un aparente ataque de celos.



En redes sociales, el productor mostró algunas de las laceraciones que le habría provocado el rapero; sobre quien se dijo que también habría tomado con fuerza el brazo de su pareja.



Sin embargo, Yailín salió a defender a su novio, mediante un video compartido en redes sociales: “Quiero aclararles que yo no he sido agredida ni verbal, ni psicológicamente. Yo estoy bien. Las autoridades están trabajando, esperemos que Daniel salga pronto. Yo quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no son, como siempre”, aseguró.



La nueva bomba sobre Yailín

Luego del incidente, el periodista de farándula Jordi Martin, quien en su momento destapó la infidelidad de Piqué hacia Shakira con Clara Chía, aseguró que Yailín estaría embarazada de Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre de pila es Daniel Hernández.



Este martes, en charla con Canal 1, Martin aseguró que fuentes cercanas a Yailín le contaron sobre la noticia.



"Hace unos días se pone en contacto conmigo el entorno de Yailin, una íntima amiga suya -y es la misma persona que hace unos meses me dijo que Yailin estaba con Tekashi- me dice que Yailin está embarazada de Tekashi", aseguró el periodista.



A pesar de la difícil situación que la pareja atraviesa en este momento, esperando que se resuelva la situación judicial del rapero, Martin se mantuvo firme en sus palabras y confiado en su fuente.



“Yailin no nos va a poder desmentir porque es una tontería. La barriga no miente, la barriga va a seguir creciendo”, aseveró.

