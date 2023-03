Este jueves 2 de marzo, la cantante dominicana Yailin ‘La Más Viral’ publicó un mensaje que ha preocupado a varios de sus seguidores, pues da a entender que estaría sufriendo de depresión.

En su cuenta oficial de Instagram, la exesposa de Anuel publicó una imagen de una mujer embarazada llorando acompañada del siguiente mensaje:



“La depresión es algo muy difícil, quiere adueñarse de ti y si le demuestras que eres débil, se adueña de tu corazón y de tu mente, pero confío en ti mi Dios que nunca me vas a dejar sola porque soy fuerte como me enseñaste”.



Las palabras de la dominicana han generado bastante preocupación entre sus seguidores, quienes aseguran que se podría tratar de depresión perinatal, la cual afecta a varias mujeres durante y al finalizar el embarazo.



Yailin ‘La Más Viral’ publicó una imagen de una mujer embarazada llorando. Foto: Instagram @yailinlamasviralreal

“Es un trastorno del estado de ánimo que puede afectar a las mujeres durante el embarazo y después del parto. La depresión perinatal incluye aquella que comienza durante el embarazo (llamada depresión prenatal) y la que comienza después del nacimiento del bebé (llamada depresión posparto). Las madres con depresión perinatal experimentan sentimientos de extrema tristeza, ansiedad y fatiga que pueden dificultar que realicen sus tareas diarias, incluidos el autocuidado o el cuidado de los demás”, así lo describe el portal web ‘National Institute of Mental Health’.



Aunque, la intérprete de ‘Chivirika’ no ha afirmado que este sea su caso, varios de sus seguidores le han dejado palabras de apoyo en las cuentas de Instagram que han reposteado la imagen.



“No me llego a imaginar los dos dolores de una decepción amorosa y ahora sufrir así durante el embarazo. Pero nada ella tiene que pensar en el bienestar de ella y la de su bebe. Los malos amores se superan y te hacen ser mejor persona y más adelante la vida coloca una persona maravillosa al lado”, “Nadie merece pasar por eso y menos en ese estado”, escribieron algunos internautas en la cuenta ‘Rechismes’.

Anuel y Yailin ya no están juntos



El pasado 8 de febrero, Anuel anunció a través de una trasmisión en vivo que se había separado de Yailin, ocho meses después de que contrajeran matrimonio.



“Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida. Es triste que está embarazada y podemos estar juntos ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos”, confesó.



Hasta el momento, Yalin no ha comentado nada sobre este tema, pero sus seguidores también han asegurado que su tristeza se puede deber a su separación.

