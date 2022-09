Yailin y Anuel empezaron a salir por primera vez a inicios de 2022. A mitad de año sellaron su amor con un matrimonio civil en República Dominicana que mostraron en sus redes sociales.



Desde hace unas semanas se ha difundido el rumor de que la relación estaría pasando por un mal momento. Algunos incluso afirman que Yailin estaría embarazada en medio de un proceso de divorcio.



La pareja disfrutó de su luna de miel en Europa en junio. Foto: Instagram: @anuel

Los dos acostumbraban a publicar fotos juntos en sus cuentas de Instagram y hacer transmisiones en vivo. La última vez que compartieron contenido de ambos fue hace más de un mes.



Mientras que las sospechas crecen entre los fanáticos, Anuel estaría saliendo con otra mujer. En las últimas horas se ha vuelto viral el video de una joven, llamada Shaarza Moriel, que asegura ser la nueva novia del puertorriqueño.



“Las personas que a mí me tiran, por lo general lo hacen de perfiles falsos, ¿por qué será?, para los que me preguntan que porqué me metí ahí, solo les digo que a mí me gustó Anuel y yo le gusté a él”, manifestó Moriel.



Ni Anuel ni Yailin se han referido al escándalo en sus redes sociales. El reguetonero estrenó una canción días atrás y fue promocionada por Yailin en sus historias de Instagram. Esta ha sido la única interacción que han tenido en mucho tiempo.

Yailin se aleja de las redes

Tras el escándalo y los rumores de separación, Yailin cerró su cuenta de Instagram hace unos días. Esta decisión causó curiosidad en sus seguidores que lo tomaron como una respuesta a los problemas con Anuel.



Sin embargo, la artista volvió a abrir su perfil horas después. La dominicana no está haciendo mucho uso de sus redes sociales, lo que preocupa a sus fanáticos. En las últimas horas solo ha publicado dos imágenes, las primeras en más de un mes de silencio.



Tampoco ha estado activa en sus historias. Antes de su relación con Anuel, Yailin se había caracterizado por tener una fuerte presencia en internet. Incluso, fue por este medio que se conoció con su esposo.



Los rumores no se han apaciguado y los internautas están convencidos que la pareja estaría pasando por una crisis. Anuel, por su parte, se encuentra dando una gira de conciertos entre México y Miami.

