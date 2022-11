La rapera dominicana Yailín, La más viral sigue dando de qué hablar en redes sociales. Esta vez, en Colombia, luego de que publicara en su cuenta de TikTok un video en el cual usa el audio de una presentación del cantante de vallenato Silvestre Dangond.



En el video, que ya cuenta con más de siete millones de reproducciones, Yailín reacciona de manera sarcástica a las declaraciones que el colombiano dio durante un concierto. "No me gusta la mujer débil. No me gusta. Me gusta la mujer pelionera, indomable, posesiva...", se escucha en la voz de Dangond, mientras la rapera mira a la cámara.



En su cuenta de TikTok, la rapera tiene cerca de cinco millones de seguidores. En sus videos comparte detalles de su carrera, sus cambios de look y en otros aparece bailando. Pero también se ha dado el espacio para mostrar su relación con Anuel AA, que no se ha escapado de las polémicas.



Y aunque recientemente hubo rumores de un supuesto divorcios, los dos cantantes urbanos han demostrado que no es así. Recientemente, la misma Yailín publicó unas stories en su cuenta de Instagram en las que aparece con Anuel.



En una de ellas se les ve dándose un beso con una canción de fondo del cubano Carlos Varela de fondo que dice: "Si un día me faltas no seré nada".

EL TIEMPO