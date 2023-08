El último tema musical que lanzó la antioqueña Karol G se ha posicionado en los primeros lugares de los principales listados de música del continente.



Y es que ‘Mi ex tenía razón’ también es un homenaje a la desaparecida cantante Selena Quintanilla, quien aparece en la camiseta que viste Karol G en el video.

La canción ha sido tarareada por muchas personas, incluso, hace pocas horas, a la exesposa de Anuel AA, Yailin ‘La más viral’, se le vio en una discoteca cantando el tema musical junto a su nueva pareja 'Tekashi69'.



En el video, que fue publicado en su perfil de Instagram, se observa a la también cantante, disfrutando de un momento de esparcimiento con '6ix9ine' en una discoteca.



(Le puede interesar: Anuel AA le respondió a Karol G: 'Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo')

En un momento besa al cantante de música urbana y tararea: “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar a uno como él y me llegó uno mejor”.



(Lea más: '¿Es tu novia?': joven recogió a su pareja en el aeropuerto y descubrió infidelidad)

Anuel AA respondió a la canción de Karol G

Por su parte, Anuel AA hace unos días, además de postear como fondo de una publicación el famoso tema musical, también comentó: “yo sé que tu novio no te trata mejor que yo, bebé”.



El puertorriqueño actualmente tiene una relación con la modelo venezolana Laury Saavedra y aunque ya hace mucho tiempo terminó la relación con Karol G, siempre encuentra oportunidad para referirse a ella.



Incluso en el último concierto, cuando se disponía a cantar 'Secreto', sencillo que interpretaba junto a la 'Bichota', expresó: "Mera que se escuche en Colombia, que se escuche en Medellín".

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Entre lágrimas, Zulma Rey se ganó el pin de inmunidad con el mejor plato de MasterChef

Iván Lalinde contó detalles que le ayudaron a superar la depresión

Este es el país de Latinoamérica en el que pagan casi 100 mil dólares por vivir allí