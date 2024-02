Yailin anuncia su matrimonio con Tekashi 6ix9ine y habla de sus planes de tener hijos

La reguetonera dominicana Yailina 'la más viral' contó que está planeando casarse con su pareja, el rapero Tekashi 6ix9ine, y dijo que espera formar una familia con él en un futuro próximo.



(Lea también: Tekashi le regaló 'carrazo' a Yailin ‘La Más Viral’ tras salir de prisión).

En entrevista con el creador de contenido Brea Frank, contó detalles de su vida privada y de cómo conoció al que hoy es su novio, cuyo nombre es Daniel Hernández.



“Dani vino en un momento que necesitaba. Comenzamos como amigos, colaboradores, me enseñó proyectos, me enseñó que la vida sigue (…) Es una persona muy especial para mí, yo lo quiero mucho, lo respeto mucho. Yo sé que hemos pasado cosas y seguimos aquí”, indicó.



Dijo en la entrevista que están planeando casarse, y que ella quiere tener dos hijos más con él. “Dany representa muchas cosas para mí, como mi familia, eso es lo más grande", agregó.



(Además: Dura y dolorosa terapia de Yeferson Cossio aprendiendo a caminar de nuevo tras cirugía).

Facebook Twitter Linkedin

Yailin y su novio. Foto: Instagram @yailin_6ix9ine69

Cabe resaltar que el pasado 18 de enero, Tekashi 6ix9ine fue detenido en República Dominicana por presunta agresión física y verbal en contra de la interprete de ‘Chivirika' y su mamá, Wanda Díaz.

Cometimos errores, cosas de pareja de tóxicos, pero mi hija está bien FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, tiempo después, el 26 de enero, el hombre fue liberado bajo una fianza de 510 dólares, alrededor de dos millones de pesos colombianos.



Al hablar sobre lo sucedido, Yailin fue enfática en decir que la relación con el rapero ha mejorado, y que él se lleva bien con su hija, Cattleya, a quien tuvo junto al también cantante urbano Anuel AA.

Facebook Twitter Linkedin

La bebé nació el 13 de marzo de 2023. Foto: Captura de pantalla, videoclip oficial de 'MÍA', de Yailin La Más Viral

“Cometimos errores, cosas de pareja de tóxicos, pero mi hija está bien. Nosotros le mostramos el amor que se merece mi hija como una familia”, afirmó en la entrevista.



Es importante mencionar que, antes de que su novio saliera de prisión, Yailin entregó a las autoridades dominicanas una declaración en la que expuso que no fue víctima de agresión por parte de 6ix9ine y todo lo anterior solo sería un montaje de su madre.



La jueza Faustina Veloz no encontró pruebas suficientes para mantener al neoyorquino tras las rejas, pero sí emitió protección a favor de la artista y familiar.



“Estamos tratando, porque cuando el amor está, se puede. Lo que tú te propongas lo puedes lograr y estamos en eso (…) La vida está escrita. Si se puede, se puede; si no se puede no se forza. Haz tu vida, yo hago mi vida. Se goza el momento”, dijo Yailin.

Más noticias

EL TIEMPO