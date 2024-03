'Es muy duro': Nataly Umaña sobre regresar con Alejandro Estrada tras su salida de La casa de los famosos

La relación entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada terminó tras el lente de las cámaras, mientras ella hacía parte del reality La casa de los famosos. Miles de personas observaron en sus televisores el momento en el que acabó el matrimonio entre los actores. Ahora, luego de que la mujer saliera del show, reveló que piensa sobre volver con su esposo.

Umaña fue la sexta eliminada del reality luego de que obtuviera una votación muy baja el pasado domingo, 24 de marzo. Por esto, fue invitada a charlar con los presentadores de Vix: Lina Tejeiro y Roberto Velásquez.

Estando con ellos, Umaña reveló que no tiene muchas intenciones de volver a La casa de los famosos, aunque sí le gustaría que su expareja, Alejandro Estrada, entrara a la misma.

A La casa de los famosos entrarán nuevos participantes dentro de pocos días, sin embargo, aún no se conocen los nombres de quiénes se trata. Al respecto, la recién eliminada Nataly Umaña apoya la idea de muchos televidentes de que su expareja ingrese a hacer parte del show.

También hablaron sobre qué pasará con la relación entre ambos. Lina Teleiro le preguntó a la actriz si ella creía que había "manera de volver con Alejandro y salvar el matrimonio", a lo que Umaña respondió:

Definitivamente queremos otras cosas en nuestras vidas

"Alejo es el hombre más maravilloso que yo he conocido en mi vida (...) Lo que pasa es que creo que ya no debe haber vuelta de hoja, no porque no nos amemos, sino porque definitivamente queremos otras cosas en nuestras vidas", reveló Nataly.

La actriz también mencionó que quiere lo mejor para Estrada y que ella no estaba dando todo de ella emocionalmente.

"Él como que remando y yo remaba con él, pero yo me quedo en el camino y no es justo que él me tenga que halar, entonces yo quiero que él sea feliz", afirmó Umaña con melancolía.

Además, confirmó que es una situación muy dura para ella porque ahora va a estar sola, luego de estar acostumbrada a toda una rutina junto a Alejandro.

"Es muy duro lo que estoy diciendo porque voy a estar sola. Tengo hábitos con él, mi vida entera...", respondió con sentimiento a Lina Tejeiro.

