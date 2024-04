Ya nació la hija de Epa Colombia y Karol Samantha; la niña ya la mostraron en redes

Por medio de las redes sociales, Epa Colombia y Karol Samantha compartieron con sus millones de seguidores el nacimiento de su primera hija, con un emotivo video enseñaron las primeras imágenes de la esperada bebé.

En el video se observa que la influencer comenzó a romper fuente sobre las cuatro de la mañana y la llevaron a urgencias en la madrugada de este 9 de abril, en medio de lágrimas de emoción, Epa Colombia y su pareja se dirigieron a la clínica para llevar a cabo su parto.

En meses anteriores, Daneidy aseguró que su parto se daría por medio de cesárea, pues, "parto natural no se puede porque soy muy pequeña, soy muy estrecha y no lo puedo tener normal", aseguró a la Revista Vea.

"Amiga nació nuestra princesa", escribió la empresaria en la publicación donde contó los detalles más importantes del nacimiento de su primogénita.

De igual forma, en la publicación se ve a la exitosa empresaria de keratinas con una pijama rosada diciendo: “Estoy botando mucha agua, amiga”. Aseguró que en ese momento eran las 4:00 a. m. “Nos vamos a urgencias, ya”, se escucha una voz al fondo.

Segundos después, se ve a la empresaria de queratinas saliendo de casa junto con su pareja en carro para dirigirse a la clínica, donde ha sido atendida durante su proceso de maternidad.

En el video, se observa que horas después, en la clínica, durante el trabajo de parto estuvo acompañada de su pareja y sus familiares y amigos más cercanos.

De igual forma, se sabe que durante las últimas semanas, la empresaria y creadora de contenido ha estado preparando todo para el nacimiento de su bebé.

“Estos días no he aparecido porque la verdad he estado con contracciones y me dicen que es mejor que me quede en la casa”, expresó.

Sus millones de seguidores han reaccionado ante la noticia comentando la publicación y dejando mensajes de felicitaciones como: “Dios se las bendiga siempre hermosa”, “Dios las bendiga felicidades que hermoso momento maravilloso, felicidades”, “Qué felicidad gracias por a Dios por tu bebé hermosa”, “Lo más hermoso del mundo. ¡Vivir esa experiencia!!”, “Es hermosa”, son algunos de los que destacan.

